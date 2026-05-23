Легендарный Холифилд поддержал Усика перед боем с Верхувеном

Легендарный Холифилд поддержал Усика перед боем с Верхувеном

Дата публикации 23 мая 2026 20:25
Легендарный Холифилд высказался об Усике перед боем в Гизе
Эвандер Холифилд. Фото: кадр из видео

Бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд высоко оценил уровень Александра Усика перед его поединком против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Американская легенда назвала украинца одним из самых техничных боксеров современности.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Холифилда для DAZN.

Холифилд оценил уровень Усика

Холифилд подчеркнул, что Усик имеет практически все качества, необходимые элитному боксеру супертяжелого веса.

"Усик — большой боец. В техническом плане он умеет практически все, что должен уметь боксер", — заявил Холифилд.

Также бывший чемпион мира добавил, что главным показателем для любого спортсмена являются победы и умение демонстрировать свою лучшую версию в решающие моменты.

"Он действительно великий боец. Но самое важное — это победа. Покажи лучшую версию себя", — отметил Холифилд.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится в ночь на 24 мая в Гизе, Египет. Ориентировочное начало главного боя вечера — не ранее 00:30 по киевскому времени.

Для Усика этот поединок станет первым после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Холифилд считается одним из лучших боксеров в истории супертяжелого веса. Американец был абсолютным чемпионом мира и провел легендарные поединки с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом и Риддиком Боу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал подробности организации боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном, а также где можно будет следить за поединком в прямом эфире.

Также Новини.LIVE писал, что дизайнер объяснил символику необычного белого наряда Усика, в котором чемпион появился на предматчевой пресс-конференции.

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
