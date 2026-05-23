Легендарний Холіфілд висловився про Усика перед боєм у Гізі

Евандер Холіфілд.

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд високо оцінив рівень Олександра Усика перед його поєдинком проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Американська легенда назвала українця одним із найтехнічніших боксерів сучасності.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Холіфілда для DAZN.

Олександр Усик.

Холіфілд оцінив рівень Усика

Холіфілд наголосив, що Усик має практично всі якості, необхідні елітному боксеру надважкої ваги.

"Усик — великий боєць. У технічному плані він вміє практично все, що має вміти боксер", — заявив Холіфілд.

Також колишній чемпіон світу додав, що головним показником для будь-якого спортсмена є перемоги та вміння демонструвати свою найкращу версію у вирішальні моменти.

"Він справді великий боєць. Але найважливіше — це перемога. Покажи найкращу версію себе", — зазначив Холіфілд.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться у ніч на 24 травня в Гізі, Єгипет. Орієнтовний початок головного бою вечора — не раніше 00:30 за київським часом.

Для Усика цей поєдинок стане першим після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді українець вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Холіфілд вважається одним із найкращих боксерів в історії надважкої ваги. Американець був абсолютним чемпіоном світу та провів легендарні поєдинки з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом та Ріддіком Боу.