Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Легендарний Холіфілд підтримав Усика перед боєм з Верхувеном

Легендарний Холіфілд підтримав Усика перед боєм з Верхувеном

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 20:25
Легендарний Холіфілд висловився про Усика перед боєм у Гізі
Евандер Холіфілд. Фото: кадр з відео

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд високо оцінив рівень Олександра Усика перед його поєдинком проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Американська легенда назвала українця одним із найтехнічніших боксерів сучасності.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю Холіфілда для DAZN.

Александра Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Холіфілд оцінив рівень Усика

Холіфілд наголосив, що Усик має практично всі якості, необхідні елітному боксеру надважкої ваги.

"Усик — великий боєць. У технічному плані він вміє практично все, що має вміти боксер", — заявив Холіфілд.

Також колишній чемпіон світу додав, що головним показником для будь-якого спортсмена є перемоги та вміння демонструвати свою найкращу версію у вирішальні моменти.

Читайте також:

"Він справді великий боєць. Але найважливіше — це перемога. Покажи найкращу версію себе", — зазначив Холіфілд.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться у ніч на 24 травня в Гізі, Єгипет. Орієнтовний початок головного бою вечора — не раніше 00:30 за київським часом.

Для Усика цей поєдинок стане першим після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді українець вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Холіфілд вважається одним із найкращих боксерів в історії надважкої ваги. Американець був абсолютним чемпіоном світу та провів легендарні поєдинки з Майком Тайсоном, Ленноксом Льюїсом та Ріддіком Боу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв подробиці організації бою між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном, а також де можна буде стежити за поєдинком у прямому ефірі.

Також Новини.LIVE писав, що дизайнер пояснив символіку незвичного білого вбрання Усика, у якому чемпіон з’явився на передматчевій пресконференції.

Олександр Усик Евандер Холіфілд Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації