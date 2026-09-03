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Главная Спорт Легкоатлеты из Днепра завоевали шесть медалей на чемпионате мира

Легкоатлеты из Днепра завоевали шесть медалей на чемпионате мира

Ua ru
3 сентября 2026 21:15
Днепровские легкоатлеты завоевали шесть медалей на ЧМ
Украинский легкоатлет Александр Жуков с золотой медалью. Фото: prodnipro.media

Днепровские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира Masters по легкой атлетике, который проходил в южнокорейском Тегу. Представители Украины завоевали шесть медалей, пять из которых оказались золотыми.

Об успешном выступлении сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинские легкоатлеты
Светлана Сорочук с золотой медалью турнира. Фото: prodnipro.media

Жуков выиграл три золотые медали

Самым успешным среди украинцев стал Александр Жуков, который трижды поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала. Он победил в спортивной ходьбе на дистанциях 5, 10 и 20 километров.

Еще три награды в копилку сборной добавила Светлана Сорочук. Украинка стала чемпионкой мира в толкании ядра и метании диска, а также завоевала бронзовую медаль в метании молота.

Чемпионат мира Masters проходил в южнокорейском Тэгу с 22 августа по 3 сентября. В соревнованиях принимали участие ветераны легкой атлетики в возрасте от 35 лет, выступающие в различных возрастных категориях. Турнир традиционно собирает тысячи спортсменов из десятков стран мира и является главным мировым первенством среди ветеранов легкой атлетики.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российских спортсменах, которые отказались осудить войну против Украины даже ради возможности вернуться к международным соревнованиям.

Также Новини.LIVE писал о ситуации с Русланом Малиновским и Арсением Батаговым после решения "Трабзонспора" провести товарищеский матч с российским "Зенитом".

спорт Днепр Легкая атлетика Сборная Украины по легкой атлетике
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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