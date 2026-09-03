Днепровские легкоатлеты завоевали шесть медалей на ЧМ

Легкоатлеты из Днепра завоевали шесть медалей на чемпионате мира
Днепровские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира Masters по легкой атлетике, который проходил в южнокорейском Тегу. Представители Украины завоевали шесть медалей, пять из которых оказались золотыми.
Об успешном выступлении сообщил портал Новини.LIVE.
Жуков выиграл три золотые медали
Самым успешным среди украинцев стал Александр Жуков, который трижды поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала. Он победил в спортивной ходьбе на дистанциях 5, 10 и 20 километров.
Еще три награды в копилку сборной добавила Светлана Сорочук. Украинка стала чемпионкой мира в толкании ядра и метании диска, а также завоевала бронзовую медаль в метании молота.
Чемпионат мира Masters проходил в южнокорейском Тэгу с 22 августа по 3 сентября. В соревнованиях принимали участие ветераны легкой атлетики в возрасте от 35 лет, выступающие в различных возрастных категориях. Турнир традиционно собирает тысячи спортсменов из десятков стран мира и является главным мировым первенством среди ветеранов легкой атлетики.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российских спортсменах, которые отказались осудить войну против Украины даже ради возможности вернуться к международным соревнованиям.
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