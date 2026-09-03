Днепровские легкоатлеты завоевали шесть медалей на ЧМ

Украинский легкоатлет Александр Жуков с золотой медалью. Фото: prodnipro.media

Днепровские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира Masters по легкой атлетике, который проходил в южнокорейском Тегу. Представители Украины завоевали шесть медалей, пять из которых оказались золотыми.

Об успешном выступлении сообщил портал Новини.LIVE.

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Светлана Сорочук с золотой медалью турнира. Фото: prodnipro.media

Жуков выиграл три золотые медали

Самым успешным среди украинцев стал Александр Жуков, который трижды поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала. Он победил в спортивной ходьбе на дистанциях 5, 10 и 20 километров.

Еще три награды в копилку сборной добавила Светлана Сорочук. Украинка стала чемпионкой мира в толкании ядра и метании диска, а также завоевала бронзовую медаль в метании молота.

Чемпионат мира Masters проходил в южнокорейском Тэгу с 22 августа по 3 сентября. В соревнованиях принимали участие ветераны легкой атлетики в возрасте от 35 лет, выступающие в различных возрастных категориях. Турнир традиционно собирает тысячи спортсменов из десятков стран мира и является главным мировым первенством среди ветеранов легкой атлетики.

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