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Головна Спорт Легкоатлети з Дніпра здобули шість медалей на чемпіонаті світу

Легкоатлети з Дніпра здобули шість медалей на чемпіонаті світу

Ua ru
3 вересня 2026 21:15
Дніпровські легкоатлети вибороли шість медалей на ЧС
Український легкоатлет Олександр Жуков з золотом. Фото: prodnipro.media

Дніпровські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті світу Masters з легкої атлетики, який проходив у південнокорейському Тегу. Представники України вибороли шість медалей, п'ять із яких стали золотими.

Про успішний виступ повідомив портал Новини.LIVE.

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Украинские легкоатлеты
Світлана Сорочук з золотою медаллю турніру. Фото: prodnipro.media

Жуков виграв три золоті медалі

Найуспішнішим серед українців став Олександр Жуков, який тричі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. Він переміг у спортивній ходьбі на дистанціях 5, 10 та 20 кілометрів.

Ще три нагороди до скарбнички збірної додала Світлана Сорочук. Українка стала чемпіонкою світу у штовханні ядра та метанні диска, а також здобула бронзову медаль у метанні молота.

Чемпіонат світу Masters проходив у південнокорейському Тегу з 22 серпня до 3 вересня. У змаганнях брали участь ветерани легкої атлетики віком від 35 років, які виступають у різних вікових категоріях. Турнір традиційно збирає тисячі спортсменів із десятків країн світу та є головною світовою першістю серед ветеранів легкої атлетики.

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спорт Дніпро Легка атлетика Збірна України з легкої атлетики
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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