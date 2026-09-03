Дніпровські легкоатлети вибороли шість медалей на ЧС

Український легкоатлет Олександр Жуков з золотом. Фото: prodnipro.media

Дніпровські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті світу Masters з легкої атлетики, який проходив у південнокорейському Тегу. Представники України вибороли шість медалей, п'ять із яких стали золотими.

Про успішний виступ повідомив портал Новини.LIVE.

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Світлана Сорочук з золотою медаллю турніру. Фото: prodnipro.media

Жуков виграв три золоті медалі

Найуспішнішим серед українців став Олександр Жуков, який тричі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. Він переміг у спортивній ходьбі на дистанціях 5, 10 та 20 кілометрів.

Ще три нагороди до скарбнички збірної додала Світлана Сорочук. Українка стала чемпіонкою світу у штовханні ядра та метанні диска, а також здобула бронзову медаль у метанні молота.

Чемпіонат світу Masters проходив у південнокорейському Тегу з 22 серпня до 3 вересня. У змаганнях брали участь ветерани легкої атлетики віком від 35 років, які виступають у різних вікових категоріях. Турнір традиційно збирає тисячі спортсменів із десятків країн світу та є головною світовою першістю серед ветеранів легкої атлетики.

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