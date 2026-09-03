Дніпровські легкоатлети вибороли шість медалей на ЧС

Легкоатлети з Дніпра здобули шість медалей на чемпіонаті світу
Дніпровські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті світу Masters з легкої атлетики, який проходив у південнокорейському Тегу. Представники України вибороли шість медалей, п'ять із яких стали золотими.
Про успішний виступ повідомив портал Новини.LIVE.
Жуков виграв три золоті медалі
Найуспішнішим серед українців став Олександр Жуков, який тричі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. Він переміг у спортивній ходьбі на дистанціях 5, 10 та 20 кілометрів.
Ще три нагороди до скарбнички збірної додала Світлана Сорочук. Українка стала чемпіонкою світу у штовханні ядра та метанні диска, а також здобула бронзову медаль у метанні молота.
Чемпіонат світу Masters проходив у південнокорейському Тегу з 22 серпня до 3 вересня. У змаганнях брали участь ветерани легкої атлетики віком від 35 років, які виступають у різних вікових категоріях. Турнір традиційно збирає тисячі спортсменів із десятків країн світу та є головною світовою першістю серед ветеранів легкої атлетики.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про російських спортсменів, які відмовилися засуджувати війну проти України навіть заради можливості повернутися до міжнародних змагань.
Також Новини.LIVE писав про ситуацію з Русланом Маліновським та Арсенієм Батаговим після рішення "Трабзонспора" провести товариський матч із російським "Зенітом".