Юлия Левченко опубликовала фото, сделанное во время восстановления после травмы

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Фотоколлаж: Новини.LIVE

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко порадовала поклонников новым фото. Несмотря на вынужденный перерыв из-за травмы, спортсменка находится на пути к восстановлению хорошей формы.

Юлия активно готовится к возвращению на стадион, сообщил портал Новини.LIVE.

Левченко поразила своей фигурой

Левченко опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала подтянутую и рельефную физическую форму.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В начале летнего сезона украинка получила травму, из-за чего была вынуждена пропустить часть стартов, в том числе командный чемпионат Европы. Сейчас легкоатлетка продолжает восстановление и готовится к возвращению на соревнования.

Юлия — одна из самых успешных украинских прыгуний в высоту последнего десятилетия. Самым громким достижением в ее карьере стало серебро чемпионата мира 2017 года в Лондоне. Также она является серебряной призеркой финала «Бриллиантовой лиги», многократной чемпионкой и призеркой международных турниров, победительницей юношеских чемпионатов Европы и мира, а также неоднократной чемпионкой Украины.

Читайте также:

В разные годы Левченко стабильно входила в число сильнейших прыгуний мира, а ее личный рекорд составляет 2,02 метра.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о реакции болельщиков на игру Михаила Мудрика в его втором матче после возвращения на футбольное поле.

Также Новини.LIVE сообщал, сколько Марта Костюк заработала на турнире в Торонто, где украинка прекратила борьбу за титул.