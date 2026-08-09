Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко показала свою неймовірну фізичну форму: фото

Левченко показала свою неймовірну фізичну форму: фото

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 21:14
Юлія Левченко показала фото під час відновлення після форми
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Фотоколаж: Новини.LIVE

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко потішила шанувальників новою світлиною. Попри вимушену паузу через травму, спортсменка перебуває на шляху до набуття хорошої форми.

Юлія активно готується до повернення на сектор, повідомив портал Новини.LIVE.

Левченко вразила фігурою

Левченко опублікувала нове фото, на якому продемонструвала підтягнуту та рельєфну фізичну форму.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

На початку літнього сезону українка отримала травму, через що була змушена пропустити частину стартів, зокрема й командний чемпіонат Європи. Наразі легкоатлетка продовжує відновлення та готується до повернення на змагання.

Юлія є однією з найуспішніших українських стрибунок у висоту останнього десятиліття. Найгучнішим досягненням у її кар'єрі стало срібло чемпіонату світу 2017 року в Лондоні. Також вона є срібною призеркою фіналу Діамантової ліги, багаторазовою чемпіонкою та призеркою міжнародних турнірів, переможницею молодіжних чемпіонатів Європи й світу та неодноразовою чемпіонкою України.

Читайте також:

У різні роки Левченко стабільно входила до числа найсильніших стрибунок світу, а її особистий рекорд становить 2,02 метра.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про реакцію вболівальників на гру Михайла Мудрика у його другому поєдинку після повернення на футбольне поле.

Також Новини.LIVE повідомляв, скільки Марта Костюк заробила на турнірі в Торонто, де українка припинила боротьбу за титул.

Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації