Главная Спорт Лидер Карпат перейдет в чемпионат Израиля

Лидер Карпат перейдет в чемпионат Израиля

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 18:30
Карпаты могут продать Бруниньо зимой — есть интерес из-за рубежа
Бруниньо в матче УПЛ. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" могут зимой потерять одного из своих ключевых футболистов. Клуб уже в ближайшее время может получить выгодное предложение с Ближнего Востока.

Бразилец Бруниньо вскоре может сменить команду, сообщил Telegram-канал Игоря Бурбаса.

Бруниньо
Бруниньо. Фото: ФК Карпаты

"Карпаты" могут получить выгодное предложение

По информации источника, интерес к Бруниньо проявляют сразу два израильских клуба с названием "Маккаби". Еще летом с предложением обращался "Маккаби" из Тель-Авива, однако условия трансфера тогда не устроили львовский клуб.

Сейчас более предметные переговоры по бразильскому хавбеку ведет "Маккаби" из Хайфы. Именно этот вариант выглядит наиболее реалистичным, и между сторонами уже идет активный диалог.

Бруниньо окончательно стал игроком "Карпат" летом, когда клуб выкупил его контракт у "Атлетико Минейру" за 800 тысяч евро после арендного периода. Контракт футболиста с львовским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне бразильский полузащитник является одним из самых результативных игроков команды. В 17 матчах за "Карпаты" он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
