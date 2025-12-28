Відео
Головна Спорт Лідер Карпат перейде у чемпіонат Ізраїлю

Лідер Карпат перейде у чемпіонат Ізраїлю

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 18:30
Карпати можуть продати Бруніньо взимку — є інтерес з-за кордону
Бруніньо в матчі УПЛ. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" можуть узимку втратити одного зі своїх ключових футболістів. Клуб уже найближчим часом може отримати вигідну пропозицію з Близького Сходу.

Бразилець Бруніньйо невдовзі може змінити команду, повідомив Telegram-канал Ігоря Бурбаса.

Бруниньо
Бруніньо. Фото: ФК Карпати

"Карпати" можуть отримати вигідну пропозицію

За інформацією джерела, інтерес до Бруніньйо проявляють одразу два ізраїльські клуби з назвою "Маккабі". Ще влітку з пропозицією звертався "Маккабі" з Тель-Авіва, однак умови трансферу тоді не влаштували львівський клуб.

Наразі більш предметні переговори щодо бразильського хавбека веде "Маккабі" з Хайфи. Саме цей варіант виглядає найбільш реалістичним, і між сторонами вже триває активний діалог.

Бруніньйо остаточно став гравцем "Карпат" влітку, коли клуб викупив його контракт у "Атлетіко Мінейру" за 800 тисяч євро після орендного періоду. Контракт футболіста з львівським клубом чинний до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні бразильський півзахисник є одним із найрезультативніших гравців команди. У 17 матчах за "Карпати" він забив шість голів і віддав одну результативну передачу.

Карпати футбол Футбол трансфери УПЛ Бруніньо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
