Михаил Мудрик не перейдет в Лидс: Челси назвал условия аренды

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters

Английский "Лидс" прекратил дальнейшие переговоры с "Челси" по поводу аренды украинского вингера Михаила Мудрика. Предварительные переговоры завершились безрезультатно, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению относительно будущей роли футболиста в команде.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

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Михаил Мудрик на разминке перед игрой. Фото: Reuters

Сорвался переход Мудрика

По информации источника, "Челси" был готов отпустить Мудрика в аренду только при условии, что новый клуб гарантирует украинцу регулярную игровую практику.

В "Лидсе" не смогли заверить лондонцев, что 25-летний вингер получит стабильное место в основном составе. Из-за этого "Челси" отказался согласовывать сделку, а переговоры между клубами были окончательно прекращены.

На данный момент главным претендентом на аренду украинца считается французский "Страсбург". В руководстве "Челси" убеждены, что именно в этом клубе Мудрик сможет регулярно выходить на поле и набрать оптимальную форму после длительной паузы.

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