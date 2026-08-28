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Главная Спорт Лидс отменил переговоры с Челси о переходе Мудрика

Лидс отменил переговоры с Челси о переходе Мудрика

Ua ru
28 августа 2026 08:37
Михаил Мудрик не перейдет в Лидс: Челси назвал условия аренды
Михаил Мудрик на тренировке. Фото: Reuters

Английский "Лидс" прекратил дальнейшие переговоры с "Челси" по поводу аренды украинского вингера Михаила Мудрика. Предварительные переговоры завершились безрезультатно, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению относительно будущей роли футболиста в команде.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик на разминке перед игрой. Фото: Reuters

Сорвался переход Мудрика

По информации источника, "Челси" был готов отпустить Мудрика в аренду только при условии, что новый клуб гарантирует украинцу регулярную игровую практику.

В "Лидсе" не смогли заверить лондонцев, что 25-летний вингер получит стабильное место в основном составе. Из-за этого "Челси" отказался согласовывать сделку, а переговоры между клубами были окончательно прекращены.

На данный момент главным претендентом на аренду украинца считается французский "Страсбург". В руководстве "Челси" убеждены, что именно в этом клубе Мудрик сможет регулярно выходить на поле и набрать оптимальную форму после длительной паузы.

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В конце июля Мудрика допустили к официальным матчам после достижения мирового соглашения между футболистом, FA и WADA.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о заявлении Филипа Хрговича, который накануне поединка за вакантный пояс IBF объяснил, почему поражение может пойти Мозесу Итауме на пользу.

Также Новини.LIVE сообщал, что на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе Ярослава Магучих не смогла преодолеть два метра и впервые за долгое время уступила Ирине Геращенко.

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси АПЛ украинские легионеры (футбол) Лидс Юнайтед
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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