Михайло Мудрик не перейде до Лідса: Челсі назвав умови оренди

Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Reuters

Англійський "Лідс" скасував подальші перемовини з "Челсі" щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика. Попередні переговори завершилися безрезультатно, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо майбутньої ролі футболіста в команді.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на TEAMtalk.

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Михайло Мудрик на розминці перед грою. Фото: Reuters

Зірвався перехід Мудрика

За інформацією джерела, "Челсі" був готовий відпустити Мудрика в оренду лише за умови, що новий клуб гарантує українцю регулярну ігрову практику.

У "Лідсі" не змогли запевнити лондонців, що 25-річний вінгер матиме стабільне місце в основному складі. Через це "Челсі" відмовився погоджувати угоду, а переговори між клубами були остаточно припинені.

Наразі головним претендентом на оренду українця вважається французький "Страсбург". У керівництві "Челсі" переконані, що саме в цьому клубі Мудрик зможе регулярно виходити на поле та набрати оптимальну форму після тривалої паузи.

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