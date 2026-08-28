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Головна Спорт Лідс скасував перемовини з Челсі щодо переходу Мудрика

Лідс скасував перемовини з Челсі щодо переходу Мудрика

Ua ru
28 серпня 2026 08:37
Михайло Мудрик не перейде до Лідса: Челсі назвав умови оренди
Михайло Мудрик на тренуванні. Фото: Reuters

Англійський "Лідс" скасував подальші перемовини з "Челсі" щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика. Попередні переговори завершилися безрезультатно, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо майбутньої ролі футболіста в команді.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на TEAMtalk.

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Михаил Мудрик
Михайло Мудрик на розминці перед грою. Фото: Reuters

Зірвався перехід Мудрика

За інформацією джерела, "Челсі" був готовий відпустити Мудрика в оренду лише за умови, що новий клуб гарантує українцю регулярну ігрову практику.

У "Лідсі" не змогли запевнити лондонців, що 25-річний вінгер матиме стабільне місце в основному складі. Через це "Челсі" відмовився погоджувати угоду, а переговори між клубами були остаточно припинені.

Наразі головним претендентом на оренду українця вважається французький "Страсбург". У керівництві "Челсі" переконані, що саме в цьому клубі Мудрик зможе регулярно виходити на поле та набрати оптимальну форму після тривалої паузи.

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Наприкінці липня Мудрика допустили до офіційних матчів після досягнення мирової угоди між футболістом, FA та WADA.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про заяву Філіпа Хрговича, який напередодні поєдинку за вакантний пояс IBF пояснив, чому поразка може піти Мозесу Ітаумі на користь.

Також Новини.LIVE повідомляв, що на етапі Діамантової ліги в Цюриху Ярослава Магучіх не змогла подолати два метри та вперше за тривалий час поступилася Ірині Геращенко.

Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі АПЛ українські легіонери (футбол) Лідс Юнайтед
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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