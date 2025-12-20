Видео
Україна
Льюис назвал фаворита боя Фьюри — Джошуа

Льюис назвал фаворита боя Фьюри — Джошуа

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 23:39
Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа против Фьюри
Леннокс Льюис. Фото: кадр из видео

В 2026-м году должен состояться долгожданный поединок бывших чемпионов в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Бой должен состояться во второй половине следующего года.

Прогноз относительно боя сделал легендарный Леннокс Льюис, сообщил портал Новини.LIVE.

Леннокс Льюис сделал прогноз

По мнению Льюиса, этот бой должен состояться именно в Лондоне, ведь масштабы противостояния этого заслуживают. Оценивая стили боксеров, легенда отметил, что противостояние сведется к классической формуле: сила против мастерства. Джошуа имеет нокаутирующий удар и физическую мощь, тогда как Фьюри отличается боксерским интеллектом, движением и техникой.

Говоря о возможном победителе, Льюис был лаконичен — все решит первый точный удар. Именно тот, кто первым попадет по сопернику, и получит решающее преимущество.

Ранее появлялась информация, что команды Джошуа и Фьюри уже достигли принципиальной договоренности о проведении очного боя в 2026 году.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик помог собрать средства на лечение.

Испанская "Жирона" планирует купить футболиста юношеской сборной Украины.

Также стали известны суммы доходов "Динамо" и "Шахтер" от еврокубков.

