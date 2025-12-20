Леннокс Льюїс зробив прогноз на бій Джошуа проти Ф’юрі

Леннокс Льюїс. Фото: кадр з відео

У 2026-му році має відбутися довгоочікуваний поєдинок колишніх чемпіонів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Бій має відбутися в другій половині наступного року.

Прогноз щодо бою зробив легендарний Леннокс Льюїс, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Леннокс Льюїс зробив прогноз

На думку Льюїса, цей бій має відбутися саме в Лондоні, адже масштаби протистояння цього заслуговують. Оцінюючи стилі боксерів, легенда зазначив, що протистояння зведеться до класичної формули: сила проти майстерності. Джошуа має нокаутуючий удар і фізичну міць, тоді як Ф’юрі вирізняється боксерським інтелектом, рухом і технікою.

Говорячи про можливого переможця, Льюїс був лаконічним — усе вирішить перший точний удар. Саме той, хто першим влучить по супернику, і отримає вирішальну перевагу.

Раніше з’являлася інформація, що команди Джошуа та Ф’юрі вже досягли принципової домовленості щодо проведення очного бою у 2026 році.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик допоміг зібрати кошти на лікування.

Іспанська "Жирона" планує купити футболіста юнацької збірної України.

Також стали відомі суми доходів "Динамо" та "Шахтар" від єврокубків.