Реал готов продать Родриго: Ливерпуль и Арсенал готовят предложения

Мадридский "Реал" может продать двух игроков, которые были звездами клуба во время работы Карло Анчелотти. Об уходе Винисиуса Жуниора уже сообщалось ранее, но из клуба может уйти и Родриго.

На бразильца претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал", сообщил портал Caught Offside.

Родриго собрался в АПЛ

"Ливерпуль" и "Арсенал" активно готовят предложения по трансферу Родриго. "Реал" готов продать 24-летнего бразильца за 85-90 млн евро.

После перехода Килиана Мбаппе Родриго стал играть меньше. Когда же пришел на должность главного тренера Хаби Алонсо, бразилец начал играть еще меньше.

В текущем сезоне Родриго сыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами. Контракт нападающего с "Реалом" действует до лета 2028 года.

Согласно статистическому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.

