Реал готов продать Родриго: Ливерпуль и Арсенал готовят предложения

Ливерпуль и Арсенал готовят по 90 млн евро за звезду Реала
Мадридский "Реал" может продать двух игроков, которые были звездами клуба во время работы Карло Анчелотти. Об уходе Винисиуса Жуниора уже сообщалось ранее, но из клуба может уйти и Родриго.
На бразильца претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал", сообщил портал Caught Offside.
Родриго собрался в АПЛ
"Ливерпуль" и "Арсенал" активно готовят предложения по трансферу Родриго. "Реал" готов продать 24-летнего бразильца за 85-90 млн евро.
После перехода Килиана Мбаппе Родриго стал играть меньше. Когда же пришел на должность главного тренера Хаби Алонсо, бразилец начал играть еще меньше.
В текущем сезоне Родриго сыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами. Контракт нападающего с "Реалом" действует до лета 2028 года.
Согласно статистическому порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.
