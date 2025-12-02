Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ліверпуль та Арсенал готують по 90 млн євро за зірку Реала

Ліверпуль та Арсенал готують по 90 млн євро за зірку Реала

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 20:49
Реал готовий продати Родріго: Ліверпуль і Арсенал готують пропозиції
Родріго проти "Ліверпуля". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" може продати двох гравців, які були зірками клубу під час роботи Карло Анчелотті. Про відхід Вінісіуса Жуніора вже повідомлялося раніше, але з клубу може піти й Родріго.

На бразильця претендують "Ліверпуль" та "Арсенал", повідомив портал Caught Offside.

Реклама
Читайте також:
Родриго уйдет из Реала
Родріго в матчі за "Реал". Фото: Reuters

Родріго зібрався в АПЛ

"Ліверпуль" та "Арсенал" активно готують пропозиції щодо трансферу Родріго. "Реал" готовий продати 24-річного бразильця за 85–90 млн євро.

Після переходу Кіліана Мбаппе Родріго став грати менше. Коли ж прийшов на посаду головного тренера Хабі Алонсо, бразилець почав грати ще менше.

У поточному сезоні Родріго зіграв 15 матчів у всіх турнірах і відзначився двома асистами. Контракт нападника з "Реалом" чинний до літа 2028 року.

Згідно зі статистичним порталом Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 80 млн євро.

Нагадаємо, головний тренер національної збірної Сергій Ребров розповів про легенду "Динамо" Володимира Мунтяна.

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може повернутися на поле в іншому клубі.

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський висловився про мобілізацію.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Ліверпуль Арсенал Родріго (футболіст)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації