Реал готовий продати Родріго: Ліверпуль і Арсенал готують пропозиції

Родріго проти "Ліверпуля". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" може продати двох гравців, які були зірками клубу під час роботи Карло Анчелотті. Про відхід Вінісіуса Жуніора вже повідомлялося раніше, але з клубу може піти й Родріго.

На бразильця претендують "Ліверпуль" та "Арсенал", повідомив портал Caught Offside.

Реклама

Читайте також:

Родріго в матчі за "Реал". Фото: Reuters

Родріго зібрався в АПЛ

"Ліверпуль" та "Арсенал" активно готують пропозиції щодо трансферу Родріго. "Реал" готовий продати 24-річного бразильця за 85–90 млн євро.

Після переходу Кіліана Мбаппе Родріго став грати менше. Коли ж прийшов на посаду головного тренера Хабі Алонсо, бразилець почав грати ще менше.

У поточному сезоні Родріго зіграв 15 матчів у всіх турнірах і відзначився двома асистами. Контракт нападника з "Реалом" чинний до літа 2028 року.

Згідно зі статистичним порталом Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 80 млн євро.

Нагадаємо, головний тренер національної збірної Сергій Ребров розповів про легенду "Динамо" Володимира Мунтяна.

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може повернутися на поле в іншому клубі.

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський висловився про мобілізацію.