Сразу 21 украинский клуб получил трансферный бан от УАФ

ЛНЗ, Кривбасс и еще 19 украинских клубов получили трансферный бан
Сразу 21 украинский футбольный клуб получил трансферный бан. Это решение запрещает им подписывать новых игроков.
Об этом сообщила "Трибуна" со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Клубам УПЛ и ПФЛ запретили делать трансферы
Сейчас 21 футбольный клуб лишен права регистрировать новых игроков.
Ограничения касаются команд УПЛ и ПФЛ и связаны в основном с неуплатой арбитражных взносов или невыполнением решений палаты разрешения споров и КДК.
В Премьер-лиге трансферный бан имеют семь клубов: "Верес", "Кривбасс", ЛНЗ, "Полтава", "Рух", "Заря" и "Кудривка".
В Первой лиге запрет действует в отношении "Ворсклы", "Агробизнеса", "Нивы" Тернополь, "Черноморца", "Феникса-Мариуполь", ЮКСА и "Металлиста". Еще семь клубов находятся под санкциями во Второй лиге - "Ольховцы", "Горняк-Спорт", "Диназ", "Скала 1911", "Ребел", "Локомотив" и "Нива" Винница.
В УАФ отмечают, что подобная ситуация является типичной для украинского футбола. Клубы обычно закрывают долги непосредственно перед стартом заявочного периода и после этого восстанавливают возможность регистрировать новичков.
Напомним, ранее стало известно о зарубежных тренерах, которые могли перейти в "Динамо".
Звездный футболист Лионель Месси может заработать огромные средства себе на пенсию.
Читайте Новини.LIVE!