Одразу 21 український клуб отримав трансферний бан від УАФ

Відразу 21 український футбольний клуб отримав трансферний бан. Це рішення забороняє їм підписувати нових гравців.

Про це повідомила "Трибуна" з посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

Наразі 21 футбольний клуб позбавлений права реєструвати нових гравців.

Обмеження стосуються команд УПЛ та ПФЛ і пов’язані переважно з несплатою арбітражних внесків або невиконанням рішень палати вирішення спорів і КДК.

У Премʼєр-лізі трансферний бан мають сім клубів: "Верес", "Кривбас", ЛНЗ, "Полтава", "Рух", "Зоря" та "Кудрівка".

У Першій лізі заборона діє щодо "Ворскли", "Агробізнеса", "Ниви" Тернопіль, "Чорноморця", "Фенікса-Маріуполь", ЮКСА та "Металіста". Ще сім клубів перебувають під санкціями в Другій лізі — "Вільхівці", "Гірник-Спорт", "Діназ", "Скала 1911", "Ребел", "Локомотив" і "Нива" Вінниця.

В УАФ наголошують, що подібна ситуація є типовою для українського футболу. Клуби зазвичай закривають борги безпосередньо перед стартом заявкового періоду й після цього відновлюють можливість реєструвати новачків.

