ЛНЗ подписал Твердохлеба и Микитишина из Кривбасса

Артур Микитишин и Егор Твердохлеб. Фото: ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливаться перед началом нового сезона. Клуб тратит полученные от "Шахтера" средства за трансфер Проспера Оба.

О новых трансферах сообщила пресс-служба ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании украинских полузащитников криворожского "Кривбасса" - Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

Сумма трансферов двух футболистов составила около двух миллионов евро, из которых 1,5 млн евро заплатили за Твердохлиба и 500 тысяч за Микитишина. Условия личных контрактов пока не разглашаются.

Воспитанник "Шахтера" Микитишин выступал за криворожский клуб с сентября 2022 года с перерывом. За это время он провел 71 матч и забил 6 голов. Только в последних матчах первой половины сезона он стал основным вингером у Патрика Ван Леувена.

Твердохлеб присоединился к "Кривбассу" в январе 2024 года и за период выступлений сыграл 52 матча, в которых отметился 24 забитыми мячами. Его место в старте клуба не обсуждалось.

После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея 35 очков в своем активе.

