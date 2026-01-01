ЛНЗ подписал Твердохлеба и Микитишина из Кривбасса

ЛНЗ объявил о трансфере звезды УПЛ и воспитанника Шахтера
Черкасский ЛНЗ продолжает усиливаться перед началом нового сезона. Клуб тратит полученные от "Шахтера" средства за трансфер Проспера Оба.
О новых трансферах сообщила пресс-служба ЛНЗ.
"Кривбасс" продолжил отдавать лучших игроков в ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ объявил о подписании украинских полузащитников криворожского "Кривбасса" - Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.
Сумма трансферов двух футболистов составила около двух миллионов евро, из которых 1,5 млн евро заплатили за Твердохлиба и 500 тысяч за Микитишина. Условия личных контрактов пока не разглашаются.
Воспитанник "Шахтера" Микитишин выступал за криворожский клуб с сентября 2022 года с перерывом. За это время он провел 71 матч и забил 6 голов. Только в последних матчах первой половины сезона он стал основным вингером у Патрика Ван Леувена.
Твердохлеб присоединился к "Кривбассу" в январе 2024 года и за период выступлений сыграл 52 матча, в которых отметился 24 забитыми мячами. Его место в старте клуба не обсуждалось.
После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея 35 очков в своем активе.
Напомним, ранее экс-главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о планах на следующий год.
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа.
Читайте Новини.LIVE!