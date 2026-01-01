Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ЛНЗ объявил о трансфере звезды УПЛ и воспитанника Шахтера

ЛНЗ объявил о трансфере звезды УПЛ и воспитанника Шахтера

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 20:54
ЛНЗ подписал Твердохлеба и Микитишина из Кривбасса
Артур Микитишин и Егор Твердохлеб. Фото: ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливаться перед началом нового сезона. Клуб тратит полученные от "Шахтера" средства за трансфер Проспера Оба.

О новых трансферах сообщила пресс-служба ЛНЗ.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Кривбасс" продолжил отдавать лучших игроков в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ объявил о подписании украинских полузащитников криворожского "Кривбасса" - Егора Твердохлеба и Артура Микитишина.

Сумма трансферов двух футболистов составила около двух миллионов евро, из которых 1,5 млн евро заплатили за Твердохлиба и 500 тысяч за Микитишина. Условия личных контрактов пока не разглашаются.

Воспитанник "Шахтера" Микитишин выступал за криворожский клуб с сентября 2022 года с перерывом. За это время он провел 71 матч и забил 6 голов. Только в последних матчах первой половины сезона он стал основным вингером у Патрика Ван Леувена.

Твердохлеб присоединился к "Кривбассу" в январе 2024 года и за период выступлений сыграл 52 матча, в которых отметился 24 забитыми мячами. Его место в старте клуба не обсуждалось.

После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу, имея 35 очков в своем активе.

Напомним, ранее экс-главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о планах на следующий год.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал смертельное ДТП с участием Энтони Джошуа.

футбол Футбол трансферы Кривбасс ЛНЗ Егор Твердохлиб
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации