Головна Спорт ЛНЗ оголосив про трансфер зірки УПЛ та вихованця Шахтаря

ЛНЗ оголосив про трансфер зірки УПЛ та вихованця Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 20:54
ЛНЗ підписав Твердохліба та Микитишина з Кривбасу
Артур Микитишин та Єгор Твердохліб. Фото: ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ продовжує підсилюватись перед початком нового сезону. Клуб витрачає отримані від "Шахтаря" кошти за трансфер Проспера Оба.

Про нові трансфери повідомила пресслужба ЛНЗ.

"Кривбас" продовжив віддавати кращих гравців у ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ оголосив про підписання українських півзахисників криворізького "Кривбасу" — Єгора Твердохліба та Артура Микитишина.

Сума трансферів двох футболістів склала близько двох мільйонів євро, з яких 1,5 млн євро заплатили за Твердохліба та 500 тисяч за Микитишина. Умови особистих контрактів наразі не розголошуються.

Вихованець "Шахтаря" Микитишин виступав за криворізький клуб з вересня 2022 року з перервою. За цей час він провів 71 матч та забив 6 голів. Лише в останніх матчах першої пловини сезону він став основним вінгером у Патріка Ван Леувена.

Твердохліб приєднався до "Кривбасу" у січні 2024 року й за період виступів відіграв 52 матчі, у яких відзначився 24 забитими м’ячами. Його місце в старті клубу не обговорювалось.

Після 16 турів поточного сезону Української Прем’єр-ліги ЛНЗ очолює турнірну таблицю, маючи 35 очок у своєму активі.

Нагадаємо, раніше ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про плани на наступний рік.

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі прокоментував смертельне ДТП за участі Ентоні Джошуа.

футбол Футбол трансфери Кривбасс ЛНЗ Єгор Твердохліб
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
