Колос обыграл ЛНЗ и остановил претендента на титул

Коваливский "Колос" одержал минимальную победу над черкасским ЛНЗ в матче 24-го тура Украинской премьер-лиги. Единственный мяч забили на старте матча.

ЛНЗ потерял очки в борьбе за лидерство

Матч в Коваливке завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий мяч на 7-й минуте забил Кане, который завершил контратаку после передачи Климчука и точным ударом из пределов штрафной площадки поразил дальний угол.

После пропущенного гола ЛНЗ перехватил инициативу и больше контролировал мяч, однако создать достаточно опасных моментов не смог. По статистике, команда из Черкасс владела мячом 61% времени и нанес 8 ударов, но только один из них был в створ ворот.

"Колос" выбрал осторожную тактику, действуя вторым номером и делая ставку на контратаки. Хозяева нанес лишь три удара за матч, однако смогли реализовать свой момент.

В первом тайме ЛНЗ забил, однако гол Драмбаева отменили из-за офсайда. После перерыва гости продолжили давить, активно использовали фланги и стандарты, но оборона "Колоса" действовала надежно.

Во втором тайме темп игры оставался невысоким, а погодные условия в виде дождя дополнительно усложняли контроль мяча. В конце матча ЛНЗ пошел ва-банк, однако так и не сумел сравнять счет.

Финальный свисток зафиксировал победу "Колоса", который сумел остановить одного из претендентов на высокие позиции в турнирной таблице.

Таким образом команда из Коваливки набрала важные очки, тогда как ЛНЗ потерял шанс укрепить свои позиции в борьбе за лидерство.

"Колос" — ЛНЗ — 1:0

Гол: Кане, 7

"Колос": Пахолюк — Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков — Гагнидзе, Теллес (Хрипчук, 88), О. Демченко (Ррапай, 84) — Кане, Климчук (Тахири, 73), Салабай.

ЛНЗ: Паламарчук — Путря, Горин, Муравский, Дидык (Твердохлеб, 58), Драмбаев — Рябов, Пастух — Кравчук (Пасич, 73), Ассинор (Микитишин, 59), Кузык (Авуду, 73).

Предупреждения: Теллес, Демченко, Пахолюк, Ррапай — Драмбаев

