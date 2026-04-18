Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ЛНЗ сенсаційно програв Колосу в УПЛ

ЛНЗ сенсаційно програв Колосу в УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 15:49
Колос обіграв ЛНЗ і зупинив претендента на титул
Матч "Колос" — ЛНЗ. Фото:

Ковалівський "Колос" здобув мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ у матчі 24-го туру Української прем’єр-ліги. Єдиний м’яч забили на старті матчу.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ втратив очки у боротьбі за лідерство

Матч у Ковалівці завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Вирішальний м’яч на 7-й хвилині забив Кане, який завершив контратаку після передачі Климчука та точним ударом з меж штрафного майданчика вразив дальній кут.

Після пропущеного гола ЛНЗ перехопив ініціативу та більше контролював м’яч, однак створити достатньо небезпечних моментів не зміг. За статистикою, команда з Черкас володіла м’ячем 61% часу та завдав 8 ударів, але лише один із них був у площині воріт.

"Колос" обрав обережну тактику, діючи другим номером і роблячи ставку на контратаки. Господарі завдав лише три удари за матч, проте змогли реалізувати свій момент.

У першому таймі ЛНЗ забив, однак гол Драмбаєва скасували через офсайд. Після перерви гості продовжили тиснути, активно використовували фланги та стандарти, але оборона "Колоса" діяла надійно.

У другому таймі темп гри залишався невисоким, а погодні умови у вигляді дощу додатково ускладнювали контроль м’яча. Наприкінці матчу ЛНЗ пішов ва-банк, проте так і не зумів зрівняти рахунок.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Колоса", який зумів зупинити одного з претендентів на високі позиції в турнірній таблиці.

Таким чином команда з Ковалівки набрав важливі очки, тоді як ЛНЗ втратив шанс зміцнити свої позиції у боротьбі за лідерство.

"Колос" — ЛНЗ — 1:0

Гол: Кане, 7

"Колос": Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Хрипчук, 88), О. Демченко (Ррапай, 84) — Кане, Климчук (Тахірі, 73), Салабай.

ЛНЗ: Паламарчук — Путря, Горін, Муравський, Дідик (Твердохліб, 58), Драмбаєв — Рябов, Пастух — Кравчук (Пасіч, 73), Ассінор (Микитишин, 59), Кузик (Авуду, 73).

Попередження: Теллес, Демченко, Пахолюк, Ррапай — Драмбаєв

Колос УПЛ ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації