Колос обіграв ЛНЗ і зупинив претендента на титул

Ковалівський "Колос" здобув мінімальну перемогу над черкаським ЛНЗ у матчі 24-го туру Української прем’єр-ліги. Єдиний м’яч забили на старті матчу.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

ЛНЗ втратив очки у боротьбі за лідерство

Матч у Ковалівці завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Вирішальний м’яч на 7-й хвилині забив Кане, який завершив контратаку після передачі Климчука та точним ударом з меж штрафного майданчика вразив дальній кут.

Після пропущеного гола ЛНЗ перехопив ініціативу та більше контролював м’яч, однак створити достатньо небезпечних моментів не зміг. За статистикою, команда з Черкас володіла м’ячем 61% часу та завдав 8 ударів, але лише один із них був у площині воріт.

"Колос" обрав обережну тактику, діючи другим номером і роблячи ставку на контратаки. Господарі завдав лише три удари за матч, проте змогли реалізувати свій момент.

У першому таймі ЛНЗ забив, однак гол Драмбаєва скасували через офсайд. Після перерви гості продовжили тиснути, активно використовували фланги та стандарти, але оборона "Колоса" діяла надійно.

У другому таймі темп гри залишався невисоким, а погодні умови у вигляді дощу додатково ускладнювали контроль м’яча. Наприкінці матчу ЛНЗ пішов ва-банк, проте так і не зумів зрівняти рахунок.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Колоса", який зумів зупинити одного з претендентів на високі позиції в турнірній таблиці.

Таким чином команда з Ковалівки набрав важливі очки, тоді як ЛНЗ втратив шанс зміцнити свої позиції у боротьбі за лідерство.

"Колос" — ЛНЗ — 1:0

Гол: Кане, 7

"Колос": Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Хрипчук, 88), О. Демченко (Ррапай, 84) — Кане, Климчук (Тахірі, 73), Салабай.

ЛНЗ: Паламарчук — Путря, Горін, Муравський, Дідик (Твердохліб, 58), Драмбаєв — Рябов, Пастух — Кравчук (Пасіч, 73), Ассінор (Микитишин, 59), Кузик (Авуду, 73).

Попередження: Теллес, Демченко, Пахолюк, Ррапай — Драмбаєв

