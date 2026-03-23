Лондонский Челси определился с кандидатом на должность главного тренера

"Челси" потерпел поражение от "Эвертона" со счетом 0:3 в последнем матче Премьер-лиги, что усилило давление на главного тренера Лиама Розеньора. Лондонский клуб сейчас усложнил свои шансы на борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

После успешного старта во главе "Челси", когда команда выиграла все четыре матча, подопечных Розеньора ждало разочарование, поскольку в последующие месяцы результаты резко ухудшились. "Синие" выиграли лишь один из последних шести матчей в АПЛ. К тому же они потерпели два поражения подряд.

Команда еще и провалилась на евроарене, где вылетела из Лиги чемпионов, уступив "ПСЖ" с общим счетом 2:8 по сумме двух матчей.

Текущая форма клуба ставит под угрозу шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, поскольку отставание от конкурентов в борьбе за топ-5 продолжает расти. Именно это и может стать причиной увольнения.

Среди кандидатов на должность главного тренера рассматривается нынешний наставник "Комо" испанец Сеск Фабрегас.

Также в списке претендентов есть еще один бывший игрок "Челси", который ныне работает в английской Премьер-лиге, но его имя не называется.

Ранее руководство клуба уже демонстрировало готовность к кадровым изменениям. В разные периоды были уволены Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Энцо Мареска.

Розеньйор возглавил команду после работы в системе "Страсбурга", который входит в структуру владельцев "Челси".

