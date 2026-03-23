Головна Спорт

Лондонський Челсі визначився з кандидатом на посаду головного тренера

Дата публікації: 23 березня 2026 21:17
Гравці лондонського "Челсі". Фото: Reuters

"Челсі" зазнав поразки від "Евертона" з рахунком 0:3 в останньому матчі Прем’єр-ліги, що посилило тиск на головного тренера Ліама Розеньйора. Лондонський клуб наразі ускладнив свої шанси на боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів.

Про ситуацію повідомляє talkSPORT, передає портал Новини.LIVE.

На місце Розеньйора прийде легенда футболу

Після успішного старту на чолі "Челсі", коли команда виграла всі чотири матчі, підопічних Розеньйора чекало розчарування, оскільки в наступні місяці результати різко погіршилися. "Сині" виграли лише один із останніх шести матчів у АПЛ. До того ж вони зазнали двох поразок поспіль.

Команда ще й провалилася на євроарені, де вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись "ПСЖ" із загальним рахунком 2:8 за сумою двох матчів.

Поточна форма клубу ставить під загрозу шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів, оскільки відставання від конкурентів у боротьбі за топ-5 продовжує зростати. Саме це й може стати причиною звільнення.

Серед кандидатів на посаду головного тренера розглядається нинішній наставник "Комо" іспанець Сеск Фабрегас.

Також у списку претендентів є ще один колишній гравець "Челсі", який нині працює в англійській Прем’єр-лізі, але його ім’я не називається.

Раніше керівництво клубу вже демонструвало готовність до кадрових змін. У різні періоди були звільнені Томас Тухель, Маурісіо Почеттіно та Енцо Мареска.

Розеньйор очолив команду після роботи в системі "Страсбурга", який входить до структури власників "Челсі".

футбол Серія А Челсі АПЛ Сеск Фабрегас
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
