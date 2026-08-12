Лунин стал основным кандидатом на трансфер в Ювентус

Андрей Лунин перед игрой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал приоритетной трансферной целью известного клуба. Им интересуется туринский "Ювентус". Переход может состояться до конца августа.

Ранее итальянский клуб рассматривал трансфер и другого украинского вратаря, сообщают Новини.LIVE со ссылкой AS.

Итальянский "Ювентус" продолжает искать нового голкипера, который сможет занять место в основном составе в сезоне 2026/27. Туринцы уже дважды потерпели фиаско. Сначала они не смогли подписать игрока сборной Японии Дзиона Судзуки, который перешел из "Пармы" в "ПСЖ". Трансфер Анатолия Трубина тоже оказался под вопросом.

Андрей Лунин работает на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Почему "Ювентус" выбрал Лунина

Вратарь "Бенфики" был вторым выбором "старой синьоры", однако и этот трансфер может не состояться. Португальский клуб, который не рассчитывает на украинца в новом сезоне, хочет получить за него 40 млн евро. "Ювентус" не готов платить такую сумму.

Переход Андрея Лунин может оказаться как минимум вдвое дешевле. Сам украинец тоже заинтересован в переезде, поскольку больше не хочет сидеть на скамейке запасных. Туринцы направят "Реалу" официальный запрос по трансферу в начале следующей недели.

Напомним, уже в четверг Ярослава Магучих и Ирина Геращенко примут участие в квалификации чемпионата Европы по легкой атлетике.

Тем временем Александр Усик начал подготовку к своему последнему бою и показал, как тренируется в спортивном зале.