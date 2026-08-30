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Главная Спорт Лузан стала чемпионкой мира на своей коронной дистанции — 200 метров

Лузан стала чемпионкой мира на своей коронной дистанции — 200 метров

Ua ru
30 августа 2026 15:30
Лузан защитила титул чемпионки мира по гребле на олимпийской дистанции
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Людмила Лузан принесла сборной Украины первую золотую медаль чемпионата мира 2026 года по гребле на байдарках и каноэ. В Познани (Польша) олимпийская призерка победила на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке и во второй раз подряд стала чемпионкой мира.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Лузан завоевала золото

Лузан, приехавшая в Познань в статусе действующей чемпионки мира и Европы, захватила лидерство с самого старта финального заезда и не позволила соперницам приблизиться к себе.

Украинка финишировала с результатом 44,40 секунды. Серебряную медаль завоевала канадка София Дженсен, уступившая Лузан 0,50 секунды, а третьей стала американка Невин Харрисон с отставанием в 0,54 секунды.

Благодаря этой победе Лузан стала лишь второй спортсменкой в истории, которой удалось защитить титул чемпионки мира на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. При этом она стала первой представительницей Европы, достигшей такого результата. Ранее дважды подряд на этой дистанции побеждала только канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

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Для Людмилы этот чемпионат мира стал уже десятым в карьере. Золотая медаль на дистанции 200 метров стала для неё 13-й наградой мировых первенств и девятой золотой.

Также на нынешнем чемпионате мира украинка уже завоевала серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров вместе с Анастасией Рыбачок.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о госпитализации Мозеса Итаумы после досрочного поражения от Филипа Хрговича в бою за титул чемпиона мира.

Также Новини.LIVE сообщал, что Денис Беринчик провел первый поединок за более чем полтора года, но по итогам десяти раундов уступил Сэму Ноуксу.

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Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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