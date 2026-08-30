Лузан захистила титул чемпіонки світу з веслування на олімпійській дистанції

Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Веслувальниця Людмила Лузан принесла збірній України першу золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное. У Познані (Польща) олімпійська призерка перемогла на дистанції 200 метрів у каное-одиночці та вдруге поспіль стала чемпіонкою світу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Лузан виграла золото

Лузан, яка приїхала до Познані у статусі чинної чемпіонки світу та Європи, захопила лідерство зі старту фінального заїзду й не дозволила суперницям наблизитися до себе.

Українка фінішувала з результатом 44,40 секунди. Срібну медаль здобула канадка Софія Дженсен, яка поступилася Лузан 0,50 секунди, а третьою стала американка Невін Гаррісон із відставанням 0,54 секунди.

Завдяки цій перемозі Лузан стала лише другою спортсменкою в історії, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Водночас вона стала першою представницею Європи, яка досягла такого результату. Раніше двічі поспіль на цій дистанції перемагала лише канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

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Для Людмили цей чемпіонат світу став уже десятим у кар'єрі. Золота медаль на дистанції 200 метрів стала для неї 13-ю нагородою світових першостей і дев'ятою золотою.

Також на нинішньому чемпіонаті світу українка вже здобула срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

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