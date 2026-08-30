Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лузан стала чемпіонкою світу на коронних 200 метрах

Лузан стала чемпіонкою світу на коронних 200 метрах

Ua ru
30 серпня 2026 15:30
Лузан захистила титул чемпіонки світу з веслування на олімпійській дистанції
Людмила Лузан. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Веслувальниця Людмила Лузан принесла збірній України першу золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное. У Познані (Польща) олімпійська призерка перемогла на дистанції 200 метрів у каное-одиночці та вдруге поспіль стала чемпіонкою світу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Реклама
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лузан виграла золото

Лузан, яка приїхала до Познані у статусі чинної чемпіонки світу та Європи, захопила лідерство зі старту фінального заїзду й не дозволила суперницям наблизитися до себе.

Українка фінішувала з результатом 44,40 секунди. Срібну медаль здобула канадка Софія Дженсен, яка поступилася Лузан 0,50 секунди, а третьою стала американка Невін Гаррісон із відставанням 0,54 секунди.

Завдяки цій перемозі Лузан стала лише другою спортсменкою в історії, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу на дистанції 200 метрів у каное-одиночці. Водночас вона стала першою представницею Європи, яка досягла такого результату. Раніше двічі поспіль на цій дистанції перемагала лише канадка Лоренс Венсан-Лапуант.

Читайте також:

Для Людмили цей чемпіонат світу став уже десятим у кар'єрі. Золота медаль на дистанції 200 метрів стала для неї 13-ю нагородою світових першостей і дев'ятою золотою.

Також на нинішньому чемпіонаті світу українка вже здобула срібну медаль у каное-двійці на дистанції 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про госпіталізацію Мозеса Ітауми після дострокової поразки від Філіпа Хрговича в бою за титул чемпіона світу.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Денис Берінчик провів перший поєдинок за понад півтора року, але за підсумками десяти раундів поступився Сему Ноуксу.

Людмила Лузан веслування на каное та байдарці чемпіонат світу Збірна України з веслування на каное та байдарках байдарка
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації