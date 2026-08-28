Непереможна Лузан розкрила незвичайний секрет своєї підготовки до ЧС

Людмила Лузан під час заїзду. Фото: Getty Images

Призерка Олімпіади в Парижі Людмила Лузан розпочала виступ на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у польській Познані з найкращого результату у кваліфікації на дистанції 200 метрів у одиночному каное. Українка подолала дистанцію за 46,82 секунди та вийшла до наступного раунду. Разом з Анастасією Рибачок вона також пробилася до фіналів на дистанціях 200 та 500 метрів у каное-двійці.

При цьому одним з елементів підготовки Лузан стали тренування з Юрієм Вандюком, її партнером і досвідченим каноїстом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Для Людмили Лузан нинішній сезон складається успішно. На чемпіонаті Європи в португальському Монтемор-у-Велью вона завоювала чотири золоті медалі: перемогла в C1 на дистанціях 200 і 500 метрів, а також разом із Рибачком виграла обидві дистанції в C2. Роком раніше спортсменка також чотири рази стала чемпіонкою світу в Мілані. Такий результат зробив Лузан однією з головних претенденток України на медалі цьогорічного світового чемпіонату.

Людмила Лузан та її чемпіонські медалі. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан розповіла про незвичайного партнера по тренуваннях

"Я працюю з хлопцем, це найкращий варіант, адже він явно сильніший. Намагаюся втриматися й навіть виграти, що дає дуже хорошу форму. А коли мені задають високий темп і підштовхують, результат зростає", — пояснила чемпіонка.

Вандюк є чемпіоном світу 2021 року, срібним призером світової першості 2018-го та бронзовим призером ЧС-2022 і ЧС-2024. Вона також представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо. За словами Лузан, тренування з сильнішим партнером не дають їй змоги знижувати інтенсивність і допомагають постійно працювати на межі можливостей.

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