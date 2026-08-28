Непобедимая Лузан раскрыла необычный секрет своей подготовки к ЧМ

Людмила Лузан во время заезда. Фото: Getty Images

Призер Олимпиады в Париже Людмила Лузан начала выступление на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани с лучшего результата в квалификации на 200-метровке в каноэ-одиночке. Украинка преодолела дистанцию за 46,82 секунды и вышла в следующий раунд. Вместе с Анастасией Рыбачок она также пробилась в финалы на 200 и 500 метрах в каноэ-двойке.

При этом одним из элементов подготовки Лузан стали тренировки с Юрием Вандюком, ее партнером и опытным каноистом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Для Людмилы Лузан нынешний сезон складывается успешно. На чемпионате Европы в португальском Монтемор-у-Велью она завоевала четыре золотые медали: победила в C1 на 200 и 500 метрах, а также вместе с Рыбачок выиграла обе дистанции в C2. Годом ранее спортсменка также четырежды стала чемпионкой мира в Милане. Такой результат сделал Лузан одной из главных претенденток Украины на медали нынешнего мирового первенства.

Людмила Лузан и ее чемпионские медали. Фото: instagram.com/liudmilaluzan

Лузан рассказала о необычном партнере по тренировкам

"Я работаю с парнем, это лучший вариант, ведь он явно сильнее. Стараюсь удержаться и даже выиграть, что дает очень хорошую форму. А когда мне задают высокий темп и подталкивают, а результат растет", — объяснила чемпионка.

Вандюк является чемпионом мира 2021 года, серебряным призером мирового первенства 2018-го и бронзовым призером ЧМ-2022 и ЧМ-2024. Он также представлял Украину на Олимпийских играх в Токио. По словам Лузан, тренировки с более сильным партнером не позволяют ей снижать интенсивность и помогают постоянно работать на пределе возможностей.

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