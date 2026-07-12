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Главная Спорт Лузан завоевала очередную золотую медаль на Кубке мира по гребле

Лузан завоевала очередную золотую медаль на Кубке мира по гребле

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 21:11
Лузан завоевала золото Кубка мира и укрепила лидерство в олимпийском рейтинге
Людмила Лузан. Фото: НОК Украины

Украинская гребчиха и призерка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в канадском Монреале. Спортсменка стала лучшей в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 200 метров.

О победе Лузан сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на НОК Украины.

Лузан снова стала лучшей

В финальном заезде Лузан показала результат 44,68 секунды, уверенно опередив ближайшую соперницу — представительницу Канады Софию Дженсен. Преимущество украинки на финише составило 0,47 секунды.

Эта победа стала для Лузан уже четвёртой в нынешнем сезоне, которая учитывается в зачете олимпийской квалификации на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

В нынешнем сезоне Людмила уже побеждала на этапах Кубка мира в Сегеде и Бранденбурге, а также стала чемпионкой Европы в Монтемор-у-Велью. Благодаря стабильным успехам украинка уверенно возглавляет рейтинг олимпийской квалификации в своей дисциплине.

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Кроме того, это уже вторая золотая медаль Лузан на этапе Кубка мира в Монреале. Ранее она вместе с Анастасией Рыбачок победила в финале каноэ-двоек на олимпийской дистанции 500 метров.

В июне Лузан триумфально выступила на чемпионате Европы по гребле, который состоялся в Португалии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Гарри Кейн продолжил обновлять рекорды сборной Англии, превзойдя достижение Уэйна Руни в матче с Норвегией.

Также Новини.LIVE писал, во сколько обойдётся посещение финала чемпионата мира-2026 и кто выступит перед болельщиками во время шоу в перерыве матча.

Людмила Лузан гребля на каноэ и байдарке медаль
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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