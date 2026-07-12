Лузан виграла золото Кубка світу та зміцнила лідерство в олімпійському рейтингу

Людмила Лузан. Фото: НОК України

Українська веслувальниця та призерка Олімпійських ігор у Токіо Людмила Лузан здобула золоту медаль на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в канадському Монреалі. Спортсменка стала найкращою в каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів.

Про перемогу Лузан повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на НОК України.

Лузан знову стала найкращою

У фінальному заїзді Лузан показала результат 44,68 секунди, впевнено випередивши найближчу переслідувачку — представницю Канади Софію Дженсен. Перевага українки на фініші склала 0,47 секунди.

Ця перемога стала для Лузан уже четвертою в нинішньому сезоні, яка йде до заліку олімпійської кваліфікації на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

У нинішньому сезоні Людмила вже перемагала на етапах Кубка світу в Сегеді та Бранденбурзі, а також стала чемпіонкою Європи в Монтемор-у-Велью. Завдяки стабільним успіхам українка впевнено очолює рейтинг олімпійської кваліфікації у своїй дисципліні.

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Крім того, це вже друга золота нагорода Лузан на етапі Кубка світу в Монреалі. Раніше вона разом з Анастасією Рибачок перемогла у фіналі каное-двійок на олімпійській дистанції 500 метрів.

У червні Лузан тріумфально виступила на чемпіонаті Європи з веслування, який відбувся в Португалії.

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