Польские болельщики объявили бойкот украинскому клубу Барком-Кажаны

Игроки ВК "Барком-Кажаны". Фото: "Барком-Кажаны"

Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" официально объединился с польским "Ястшембским Венгелем" и с нового сезона будет выступать в Плюс-лиге под названием "Ястшембе Барком". Однако после объявления о слиянии местные болельщики заявили, что не будут поддерживать новосозданную команду.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.pl.

Игроки ВК "Барком-Кажаны" в Плюс-Лиге. Фото: "Барком-Кажаны"

Почему "Барком-Кажаны" объединился с польским клубом

Финансовые трудности "Ястшембского Венгеля" возникли после того, как многолетний спонсор — компания Jastrzębska Spółka Węglowa — прекратил финансирование клуба. Чтобы сохранить представительство города в элитном дивизионе польского волейбола, было принято решение об объединении с львовским "Барком-Кажаны".

Новый клуб получил название "Ястшембе Барком". Его президентом стал бывший руководитель "Ястшембского Венгеля" Адам Гороль, а к тренерскому штабу должен присоединиться легенда местного волейбола Лешек Деевский.

Как отреагировали польские болельщики

Несмотря на сохранение части местной структуры клуба, идея объединения не нашла поддержки среди болельщиков.

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Председатель клуба болельщиков волейбола в Ястшембе-Здруе Януш Калиш заявил, что новая команда не ассоциируется у них с бывшим "Ястшембским Венгелем".

"Мы не будем поддерживать этот клуб, не отождествляем себя с ним. Это просто клуб "Барком-Кажаны" из Львова, который ради места, где будет выступать, сменил название", — сказал Калиш.

По его словам, местный фан-клуб продолжит свою деятельность, но будет поддерживать другую команду города — "Ястшембе Бориня".

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