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Головна Спорт Львівські Барком-Кажани офіційно об'єдналися з поляками та отримали бойкот

Львівські Барком-Кажани офіційно об'єдналися з поляками та отримали бойкот

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 00:39
Польські уболівальники оголосили бойкот українському клубу Барком-Кажани
Гравці ВК "Барком-Кажани". Фото: "Барком-Кажани"

Український волейбольний клуб "Барком-Кажани" офіційно об'єднався з польським "Ястшембським Венгелем" і від нового сезону виступатиме в Плюс-лізі під назвою "Ястшембє Барком". Однак після оголошення про злиття місцеві вболівальники заявили, що не підтримуватимуть новостворену команду.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.pl.

Барком-Кажаны
Гравці ВК "Барком-Кажани" у Плюс-Лізі. Фото: "Барком-Кажани"

Чому "Барком-Кажани" об'єднався з польським клубом

Фінансові труднощі "Ястшембського Венгеля" виникли після того, як багаторічний спонсор — компанія Jastrzębska Spółka Węglowa — припинив фінансування клубу. Щоб зберегти представництво міста в елітному дивізіоні польського волейболу, було ухвалено рішення про об'єднання з львівським "Баркомом-Кажани".

Новий клуб отримав назву "Ястшембє Барком". Його президентом став колишній керівник "Ястшембського Венгеля" Адам Гороль, а до тренерського штабу має приєднатися легенда місцевого волейболу Лешек Деєвський.

Як відреагували польські вболівальники

Попри збереження частини місцевої структури клубу, ідея об'єднання не знайшла підтримки серед уболівальників.

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Голова клубу вболівальників волейболу в Ястшембе-Здруї Януш Каліш заявив, що нова команда не асоціюється у них із колишнім "Ястшембським Венгелем".

"Ми не будемо підтримувати цей клуб, не ототожнюємо себе з ним. Це просто клуб "Барком-Кажани" зі Львова, який заради місця, де виступатиме, змінив назву", — сказав Каліш.

За його словами, місцевий фан-клуб продовжить свою діяльність, але підтримуватиме іншу команду міста — "Ястшембє Бориня".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після гола Джуда Беллінгема в матчі Англії проти Норвегії на чемпіонаті світу-2026 виникла гучна суперечка щодо рішення арбітрів.

Також Новини.LIVE писав, які ціни встановили організатори на квитки до фіналу чемпіонату світу-2026 та кого запросили виступити між таймами вирішального поєдинку.

Польща волейбол Барком-Кажани
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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