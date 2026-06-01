Екстренер збірної України з волейболу Стадніков помер у Дніпрі

Український тренер Віталій Стадніков. Фото: Facebook

У Дніпрі помер колишній головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Віталій Стадніков. Йому був 51 рік. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Про смерть одного з найвідоміших представників українського волейболу стало відомо 27 травня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Віталій Стадніков був вихованцем дніпровської школи волейболу і більшу частину ігрової кар'єри провів у складі місцевого "Дніпра". У різні роки він захищав кольори молодіжної та національної збірних України, а на клубному рівні вигравав Кубок України і неодноразово ставав призером чемпіонату країни. З 1996 по 2005 рік волейболіст регулярно виступав за головну команду країни.

Збірна, пляжний волейбол і тренерська робота

Після завершення кар'єри в класичному волейболі Стадніков домігся успіхів і в пляжній версії гри. Разом із Євгеном Морозом він виступав на чемпіонатах Європи та етапах Світової серії. Пізніше фахівець перейшов на тренерську роботу, очолював "Дніпро", а також керував чоловічою та жіночою збірними України в різні періоди своєї кар'єри.

Останні роки Віталій Стадніков працював у Центрі пляжних видів спорту "СЕТ" у Дніпрі. Там він займався підготовкою спортсменів різного рівня і продовжував розвивати волейбол у регіоні.

