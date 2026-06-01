Главная Спорт Внезапно скончался бывший тренер сборной Украины по волейболу

Дата публикации 1 июня 2026 12:47
Экс-тренер сборной Украины по волейболу Стадников умер в Днепре
Украинский тренер Виталий Стадников. Фото: Facebook

В Днепре умер бывший главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Виталий Стадников. Ему был 51 год. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

О кончине одного из самых известных представителей украинского волейбола стало известно 27 мая, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Виталий Стадников был воспитанником днепровской школы волейбола и большую часть игровой карьеры провел в составе местного "Днепра". В разные годы он защищал цвета молодежной и национальной сборных Украины, а на клубном уровне выигрывал Кубок Украины и неоднократно становился призером чемпионата страны. С 1996 по 2005 год волейболист регулярно выступал за главную команду страны.

Сборная, пляжный волейбол и тренерская работа

После завершения карьеры в классическом волейболе Стадников добился успехов и в пляжной версии игры. Вместе с Евгением Морозом он выступал на чемпионатах Европы и этапах Мировой серии. Позже специалист перешел на тренерскую работу, возглавлял "Днепр", а также руководил мужской и женской сборными Украины в разные периоды своей карьеры.

Последние годы Виталий Стадников работал в Центре пляжных видов спорта "СЕТ" в Днепре. Там он занимался подготовкой спортсменов разного уровня и продолжал развивать волейбол в регионе. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
