Украинки Гладун и Лазаренко стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Украинки стали чемпионками Европы по пляжному волейболу
Две украинские спортсменки добились исторического достижения. Впервые в истории они победили на континентальном первенстве по пляжному волейболу.
Татьяна Лазаренко и Марина Гладун одолели в напряженной борьбе фавориток из Франции, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинские спортсменки никогда ранее не доходили до финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. До 2025 года "полотком" представительниц национальной команды была 1/8 плей-офф турнира. Однако Марина Гладун и Татьяна Лазаренко все изменили.
Историческое достижение Украины
Французский дуэт Клеманс Виейра и Алин Шамеро рассматривался в качестве одной из пар, которые претендовали на золотые медали. Опыт этих спортсменок позволил им до самой последней минуты финального поединка на равных бороться с украинками, которые стали главной сенсацией турнира.
Борьба в финале оказалась напряженной, соперницы "не отпускали" друг друга до самой развязки. Вперед выходили то украинки, то француженки. Однако сила воли, мастерство и немного везения позволили Марине и Татьяне победить не только в борьбе нервов, но и в финальном поединке.
Пляжный волейбол. Женщины. Финал.
Клеманс Виейра/Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун/Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16).
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