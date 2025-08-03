Украинки Гладун и Лазаренко стали чемпионками Европы по пляжному волейболу

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко празднуют победу. Фото: кадр из видео

Две украинские спортсменки добились исторического достижения. Впервые в истории они победили на континентальном первенстве по пляжному волейболу.

Татьяна Лазаренко и Марина Гладун одолели в напряженной борьбе фавориток из Франции, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинские спортсменки никогда ранее не доходили до финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. До 2025 года "полотком" представительниц национальной команды была 1/8 плей-офф турнира. Однако Марина Гладун и Татьяна Лазаренко все изменили.

Историческое достижение Украины

Французский дуэт Клеманс Виейра и Алин Шамеро рассматривался в качестве одной из пар, которые претендовали на золотые медали. Опыт этих спортсменок позволил им до самой последней минуты финального поединка на равных бороться с украинками, которые стали главной сенсацией турнира.

Марина Гладун перед подачей. Кадр из видео

Борьба в финале оказалась напряженной, соперницы "не отпускали" друг друга до самой развязки. Вперед выходили то украинки, то француженки. Однако сила воли, мастерство и немного везения позволили Марине и Татьяне победить не только в борьбе нервов, но и в финальном поединке.

Марина Гладун и Татьяна Лазаренко не могут поверить в свою победу. Фото: instagram.com/fvu.official/

Пляжный волейбол. Женщины. Финал.

Клеманс Виейра/Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун/Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16).

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