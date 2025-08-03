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Главная Спорт В Польше назвали Судакова звездой и ментальным лидером Шахтера

В Польше назвали Судакова звездой и ментальным лидером Шахтера

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 14:15
Трансфер Судакова — в Польше назвали одну из причин продажи игрока
Георгий Судаков работает на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Авторитетный польский инсайдер Петр Слонка поделился мнением о футболисте сборной Украины Георгии Судакове. Он назвал молодого игрока безоговорочным лидером "Шахтера". 

На своем официально Telegram-канале Слонка написал, почему Судаков выделяется на фоне партнеров по команде. 

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Петр Слонка прекрасно знаком с возможностями Георгия Судакова. За последние годы польский журналист написал много материалов об действиях молодого футболиста за молодежную и основную сборные Украины. Однако помимо игровых качеств Слонка отметил и другие сильные стороны украинского спортсмена. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Слонка сказал о Судакове 

По словам эксперта, лидер "Шахтера" никогда не отказывает журналистам в ответе на вопрос или небольшом интервью. Даже после неудачных матчей Судаков останавливается, чтобы пообщаться с представителями прессы. 

"Неважно, выигрывает ли его команда или проигрывает, пропускает ли Григорий матч, или плохо сыграл. Он всегда выражает свое мнение. Он всегда отвечает полными предложениями. Он демонстрирует характер футболиста мирового класса не только на поле, но и вне его", — заявил Слонка.

Контракт Георгия Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Игроком интересуются клубы из разных европейских лиг, но "горняки" по информации журналистов хотят заработать на трансфере полузащитника больше 40 млн евро. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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