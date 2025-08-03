Трансфер Судакова — у Польщі назвали одну з причин продажу гравця

Георгій Судаков працює на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Авторитетний польський інсайдер Пьотр Слонка поділився думкою про футболіста збірної України Георгія Судакова. Він назвав молодого гравця беззаперечним лідером "Шахтаря".

На своєму офіційно Telegram-каналі Слонка написав, чому Судаков виділяється на тлі партнерів по команді.

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Пьотр Слонка прекрасно знайомий із можливостями Георгія Судакова. За останні роки польський журналіст написав багато матеріалів про дії молодого футболіста за молодіжну та основну збірні України. Однак крім ігрових якостей Слонка відзначив й інші сильні сторони українського спортсмена.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що Слонка сказав про Судакова

За словами експерта, лідер "Шахтаря" ніколи не відмовляє журналістам у відповіді на запитання або невеликому інтерв'ю. Навіть після невдалих матчів Судаков зупиняється, щоб поспілкуватися з представниками преси.

"Неважливо, виграє його команда чи програє, пропускає Григорій матч, чи погано зіграв. Він завжди висловлює свою думку. Він завжди відповідає повними реченнями. Він демонструє характер футболіста світового класу не тільки на полі, а й поза ним", — заявив Слонка.

Контракт Георгія Судакова з "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Гравцем цікавляться клуби з різних європейських ліг, але "гірники", за інформацією журналістів, хочуть заробити на трансфері півзахисника понад 40 млн євро.

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