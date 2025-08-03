У Ромі придумали, що буде з Довбиком у новому сезоні

Артем Довбик у "Ромі". Фото: instagram.com/officialasroma/

Минулий сезон може виявитися єдиним для Артема Довбика в італійській "Ромі". Після зміни тренера та літньої трансферної кампанії майбутнє форварда збірної України виглядає туманним.

"Вовки" не проти відпустити Довбика, повідомляє Romagiallorossa.

Реклама

Читайте також:

Влітку 2025 року "Рому" очолив досвідчений тренер Джан П'єро Гасперіні. У минулому він уже працював з українським гравцем в "Аталанті" — йдеться про Руслана Малиновського. Однак 67-річний наставник залишився не в захваті від Артема Довбика. Форвард може перейти в інший клуб до кінця літнього трансферного вікна.

Новий тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні. Фото: instagram.com/officialasroma/

"Рома" готова продати Довбика

Італійський клуб підписав ірландського форварда Евана Фергюсона, який у новому сезоні може посісти місце основного футболіста команди. Він уже забив кілька ефектних голів під час передсезонної підготовки.

А ось Артем Довбик пропустив частину товариських матчів "Роми" через травму. Тренерський штаб не бачить українця головною ударною силою "вовків". Спортивний директор італійського клубу Фредерік Массара запропонував відомим європейським клубам трансфер Довбика.

Назви цих команд не відомі. "Рома" хоче отримати за свого футболіста 38 млн євро.

Нагадаємо, президент футбольного клубу "Полтава" розповів про випадок, коли гравців команди забрали в ТЦК.

Юлія Левченко стала нянею для доньки Ірини Геращенко, яка напружено працює в спортзалі.

Леннокс Льюїс відверто пояснив, чому вважає Олександра Усика великим чемпіоном.