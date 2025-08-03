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Головна Спорт Президент клубу УПЛ розповів про проблеми з ТЦК

Президент клубу УПЛ розповів про проблеми з ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:07
Іващенко розкрив деталі інциденту ФК Полтава з ТЦК та бронювання гравців
Сергій Іващенко відповідає на запитання. Фото: пресслужба клубу

Президент ФК "Полтава" Сергій Іващенко поділився думкою про випадок, який трапився з командою минулого сезону. Тоді футболістів доставили в ТЦК.

Керівник клубу не хоче акцентувати на подібних епізодах, повідомляє "Трибуна".

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Восени 2024 року футболісти "Полтави" прямували на важливий матч у Горішні Плавні. Однак дорогою команді довелося зробити зупинку. Представники ТЦК зупинили делегацію клубу та відвезли футболістів із собою.

Сергей Иващенко
Сергій Іващенко на базі "Полтави". Фото: пресслужба клубу

Що сталося з ФК "Полтава"

Сергій Іващенко визнав, що інцидент із ТЦК вплинув на результат команди, але загалом не ускладнив виконання завдання на сезон. Полтавські гравці виступлять в елітному дивізіоні, а президент клубу не хоче наголошувати на діях представників ТЦК.

Іващенко нагадав, що в Україні триває війна, країну захищають сотні тисяч військовослужбовців, багато з яких ще кілька років тому представляли цивільні професії. Президент "Полтави" заявив, що й він сам, і футболісти вдячні цим людям. А решта не має значення, і не варто зараз акцентувати на цьому увагу.

Крім цього Іващенко прямо підтвердив, що ФК "Полтаві" вдалося забронювати своїх футболістів, але подробиць розкривати не став.

Нагадаємо, Ірина Геращенко показала зіркову спортивну няню своєї маленької дочки.

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс пояснив, чому йому подобається дивитися боксерські бої за участю Олександра Усика.

спорт футбол ТЦК та СП Сергій Іващенко ФК Полтава
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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