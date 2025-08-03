Іващенко розкрив деталі інциденту ФК Полтава з ТЦК та бронювання гравців

Сергій Іващенко відповідає на запитання. Фото: пресслужба клубу

Президент ФК "Полтава" Сергій Іващенко поділився думкою про випадок, який трапився з командою минулого сезону. Тоді футболістів доставили в ТЦК.

Керівник клубу не хоче акцентувати на подібних епізодах, повідомляє "Трибуна".

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Восени 2024 року футболісти "Полтави" прямували на важливий матч у Горішні Плавні. Однак дорогою команді довелося зробити зупинку. Представники ТЦК зупинили делегацію клубу та відвезли футболістів із собою.

Сергій Іващенко на базі "Полтави". Фото: пресслужба клубу

Що сталося з ФК "Полтава"

Сергій Іващенко визнав, що інцидент із ТЦК вплинув на результат команди, але загалом не ускладнив виконання завдання на сезон. Полтавські гравці виступлять в елітному дивізіоні, а президент клубу не хоче наголошувати на діях представників ТЦК.

Іващенко нагадав, що в Україні триває війна, країну захищають сотні тисяч військовослужбовців, багато з яких ще кілька років тому представляли цивільні професії. Президент "Полтави" заявив, що й він сам, і футболісти вдячні цим людям. А решта не має значення, і не варто зараз акцентувати на цьому увагу.

Крім цього Іващенко прямо підтвердив, що ФК "Полтаві" вдалося забронювати своїх футболістів, але подробиць розкривати не став.

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