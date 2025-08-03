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Главная Спорт Президент клуба УПЛ рассказал о проблемах с ТЦК

Президент клуба УПЛ рассказал о проблемах с ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 11:07
Иващенко раскрыл детали инцидента ФК Полтава с ТЦК и бронировании игроков
Сергей Иващенко отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба клуба

Президент ФК "Полтава" Сергей Иващенко поделился мнением о случае, который произошел с командой в прошлом сезоне. Тогда футболистов доставили в ТЦК. 

Руководитель клуба не хочет акцентировать внимание на подобных эпизодах, сообщает "Трибуна". 

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Осенью 2024 года футболисты "Полтавы" направлялись на важный матч в Горишние Плавни. Однако по пути команде пришлось сделать остановку. Представители ТЦК остановили делегацию клуба и увезли футболистов с собой. 

Сергей Иващенко
Сергей Иващенко на базе "Полтавы". Фото: пресс-служба клуба

Что случилось с ФК "Полтава" 

Сергей Иващенко признал, что инцидент с ТЦК повлиял на результат команды, но в целом не осложнил выполнение задачи на сезон. Полтавские игроки выступят в элитном дивизионе, а президент клуба не хочет акцентировать внимание на действиях представителей ТЦК. 

Иващенко напомнил, что в Украине продолжается война, страну защищают сотни тысяч военнослужащих, многие из которых еще несколько лет назад представляли гражданские профессии. Президент "Полтавы" заявил, что и он сам, и футболисты благодарны этим людям. А остальное не имеет значение, и не стоит сейчас акцентировать на этом внимание. 

Помимо этого Иващенко прямо подтвердил, что ФК "Полтаве" удалось забронировать своих футболистов, но подробностей раскрывать не стал. 

Напомним, Ирина Геращенко показала звездную спортивную няню своей маленькой дочери. 

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис объяснил, почему ему нравится смотреть боксерские бои с участием Александра Усика. 

спорт футбол ТЦК и СП Сергей Иващенко ФК Полтава
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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