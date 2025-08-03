Иващенко раскрыл детали инцидента ФК Полтава с ТЦК и бронировании игроков

Сергей Иващенко отвечает на вопросы. Фото: пресс-служба клуба

Президент ФК "Полтава" Сергей Иващенко поделился мнением о случае, который произошел с командой в прошлом сезоне. Тогда футболистов доставили в ТЦК.

Руководитель клуба не хочет акцентировать внимание на подобных эпизодах, сообщает "Трибуна".

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Осенью 2024 года футболисты "Полтавы" направлялись на важный матч в Горишние Плавни. Однако по пути команде пришлось сделать остановку. Представители ТЦК остановили делегацию клуба и увезли футболистов с собой.

Сергей Иващенко на базе "Полтавы". Фото: пресс-служба клуба

Что случилось с ФК "Полтава"

Сергей Иващенко признал, что инцидент с ТЦК повлиял на результат команды, но в целом не осложнил выполнение задачи на сезон. Полтавские игроки выступят в элитном дивизионе, а президент клуба не хочет акцентировать внимание на действиях представителей ТЦК.

Иващенко напомнил, что в Украине продолжается война, страну защищают сотни тысяч военнослужащих, многие из которых еще несколько лет назад представляли гражданские профессии. Президент "Полтавы" заявил, что и он сам, и футболисты благодарны этим людям. А остальное не имеет значение, и не стоит сейчас акцентировать на этом внимание.

Помимо этого Иващенко прямо подтвердил, что ФК "Полтаве" удалось забронировать своих футболистов, но подробностей раскрывать не стал.

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