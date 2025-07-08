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Главная Спорт Украинский клуб собирается строить новую игровую базу

Украинский клуб собирается строить новую игровую базу

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:13
СК Полтава строит стадион и базу на мототреке
Руководство и футболисты СК "Полтава". instagram.com/sc_poltava_official/

Президент футбольного клуба "Полтава" Сергей Иващенко рассказал о судьбе заброшенной территории бывшего мототрека в пригороде и озвучил амбициозный проект. Это будет создание современной спортивной базы.

Иващенко отметил, что мототрек давно не использовался, превратившись в зону с мусором и следами сомнительной активности, сообщает "Чемпион". 

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Территория мототрека в последнее время служила прибежищем для бездомных, наркопотребителей и просто стала заросшей чащей. Сегодня участок очищен, охраняется и огорожен. Строительные работы задержались из-за судебных тяжб, но к началу 2025 года все формальности решены, и проект находится в стадии проектирования. 

Будущая база СК Полтава
Будущая база СК "Полтава". Фото: "Чемпион"

Новый дом СК "Полтава"

Президент футбольного клуба подчеркнул, что будущий комплекс будет включать стадион на десять тысяч зрителей, тренировочное поле и крытый манеж 60×40 м с раздевалками. Также рассматривается обустройство минифутбольного поля и зон для административных нужд клуба. 

СК Полтава
Игроки СК "Полтава" празднуют День города. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Иващенко добавил, что новая база станет главным центром клуба, сосредоточив все услуги: от спортивных тренировок до проживания. Все это будет сосредоточено в одном месте с продуманной инфраструктурой и комфортом для игроков и гостей. 

Напомним, украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала кадры кокетливой фотосессии в перерыве подготовки к новому этапу Бриллиантовой лиги. 

Олимпийская легенда Яна Клочкова в последние годы живет в Крыму и не дает интервью. 

Стало известно, куда "пропал" известный спортсмен и функционер Сергей Бубка. 

Украинские футбольные клубы понесли серьезные финансовые убытки в прошлом сезоне. 

спорт футбол стадионы СК Полтава
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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