СК Полтава строит стадион и базу на мототреке

Руководство и футболисты СК "Полтава". instagram.com/sc_poltava_official/

Президент футбольного клуба "Полтава" Сергей Иващенко рассказал о судьбе заброшенной территории бывшего мототрека в пригороде и озвучил амбициозный проект. Это будет создание современной спортивной базы.

Иващенко отметил, что мототрек давно не использовался, превратившись в зону с мусором и следами сомнительной активности, сообщает "Чемпион".

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Территория мототрека в последнее время служила прибежищем для бездомных, наркопотребителей и просто стала заросшей чащей. Сегодня участок очищен, охраняется и огорожен. Строительные работы задержались из-за судебных тяжб, но к началу 2025 года все формальности решены, и проект находится в стадии проектирования.

Будущая база СК "Полтава". Фото: "Чемпион"

Новый дом СК "Полтава"

Президент футбольного клуба подчеркнул, что будущий комплекс будет включать стадион на десять тысяч зрителей, тренировочное поле и крытый манеж 60×40 м с раздевалками. Также рассматривается обустройство минифутбольного поля и зон для административных нужд клуба.

Игроки СК "Полтава" празднуют День города. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Иващенко добавил, что новая база станет главным центром клуба, сосредоточив все услуги: от спортивных тренировок до проживания. Все это будет сосредоточено в одном месте с продуманной инфраструктурой и комфортом для игроков и гостей.

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