СК Полтава будує стадіон та базу на мототреку

Український клуб збирається будувати нову ігрову базу
Президент футбольного клубу "Полтава" Сергій Іващенко розповів про долю занедбаної території колишнього мототреку в передмісті й озвучив амбітний проєкт. Це буде створення сучасної спортивної бази.
Іващенко зазначив, що мототрек давно не використовувався, перетворившись на зону зі сміттям та слідами сумнівної активності, повідомляє "Чемпіон".
Територія мототреку останнім часом служила притулком для бездомних, наркоспоживачів і просто стала зарослою гущавиною. Сьогодні ділянку очищено, її охороняють і обгороджено. Будівельні роботи затрималися через судові тяжби, але до початку 2025 року всі формальності вирішено, і проєкт перебуває у стадії проєктування.
Новий будинок СК "Полтава"
Президент футбольного клубу підкреслив, що майбутній комплекс міститиме стадіон на десять тисяч глядачів, тренувальне поле та критий манеж 60×40 м із роздягальнями. Також розглядається облаштування мініфутбольного поля та зон для адміністративних потреб клубу.
Іващенко додав, що нова база стане головним центром клубу, зосередивши всі послуги: від спортивних тренувань до проживання. Усе це буде зосереджено в одному місці з продуманою інфраструктурою та комфортом для гравців і гостей.
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