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Головна Спорт Український клуб збирається будувати нову ігрову базу

Український клуб збирається будувати нову ігрову базу

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 13:13
СК Полтава будує стадіон та базу на мототреку
Керівництво та футболісти СК "Полтава". instagram.com/sc_poltava_official/

Президент футбольного клубу "Полтава" Сергій Іващенко розповів про долю занедбаної території колишнього мототреку в передмісті й озвучив амбітний проєкт. Це буде створення сучасної спортивної бази.

Іващенко зазначив, що мототрек давно не використовувався, перетворившись на зону зі сміттям та слідами сумнівної активності, повідомляє "Чемпіон".

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Територія мототреку останнім часом служила притулком для бездомних, наркоспоживачів і просто стала зарослою гущавиною. Сьогодні ділянку очищено, її охороняють і обгороджено. Будівельні роботи затрималися через судові тяжби, але до початку 2025 року всі формальності вирішено, і проєкт перебуває у стадії проєктування.

Будущая база СК Полтава
Майбутня база СК "Полтава". Фото: "Чемпіон"

Новий будинок СК "Полтава"

Президент футбольного клубу підкреслив, що майбутній комплекс міститиме стадіон на десять тисяч глядачів, тренувальне поле та критий манеж 60×40 м із роздягальнями. Також розглядається облаштування мініфутбольного поля та зон для адміністративних потреб клубу.

СК Полтава
Гравці СК "Полтава" святкують День міста. Фото: instagram.com/sc_poltava_official/

Іващенко додав, що нова база стане головним центром клубу, зосередивши всі послуги: від спортивних тренувань до проживання. Усе це буде зосереджено в одному місці з продуманою інфраструктурою та комфортом для гравців і гостей.

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спорт футбол стадіони СК Полтава
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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