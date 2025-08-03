В Роме придумали, что будет с Довбиком в новом сезоне

Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/officialasroma/

Прошлый сезон может оказаться единственным для Артема Довбика в итальянской "Роме". После смены тренера и летней трансферной кампании будущее форварда сборной Украины выглядит туманным.

"Волки" не против отпустить Довбика, сообщает Romagiallorossa.

Реклама

Читайте также:

Летом 2025 года "Рому" возглавил опытный тренер Джан Пьеро Гасперини. В прошлом он уже работал с украинским игроком в "Аталанте" — речь о Руслане Малиновском. Однако 67-летний наставник остался не в восторге от Артема Довбика. Форвард может перейти в другой клуб до конца летнего трансферного окна.

Новый тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини. Фото: instagram.com/officialasroma/

"Рома" готова продать Довбика

Итальянский клуб подписал ирландского форварда Эвана Фергюсона, который в новом сезоне может занять место основного футболиста команды. Он уже забил несколько эффектных голов во время предсезонной подготовки.

А вот Артем Довбик пропустил часть товарищеских матчей "Ромы" из-за травмы. Тренерский штаб не видит украинца главной ударной силой "волков". Спортивный директор итальянского клуба Фредерик Массара предложил известным европейским клубам трансфер Довбика.

Названия этих команд не известны. "Рома" хочет получить за своего футболиста 38 млн евро.

Напомним, президент футбольного клуба "Полтава" рассказал о случае, когда игроков команды забрали в ТЦК.

Юлия Левченко стала няней для дочери Ирины Геращенко, которая напряженно работает в спортзале.

Леннокс Льюис откровенно объяснил, почему считает Александра Усика великим чемпионом.