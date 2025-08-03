Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Рома приняла важное решение о будущем Довбика — что известно

Рома приняла важное решение о будущем Довбика — что известно

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 12:01
В Роме придумали, что будет с Довбиком в новом сезоне
Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/officialasroma/

Прошлый сезон может оказаться единственным для Артема Довбика в итальянской "Роме". После смены тренера и летней трансферной кампании будущее форварда сборной Украины выглядит туманным. 

"Волки" не против отпустить Довбика, сообщает Romagiallorossa

Реклама
Читайте также:

Летом 2025 года "Рому" возглавил опытный тренер Джан Пьеро Гасперини. В прошлом он уже работал с украинским игроком в "Аталанте" — речь о Руслане Малиновском. Однако 67-летний наставник остался не в восторге от Артема Довбика. Форвард может перейти в другой клуб до конца летнего трансферного окна. 

Джан Пьеро Гасперини
Новый тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини. Фото: instagram.com/officialasroma/

"Рома" готова продать Довбика 

Итальянский клуб подписал ирландского форварда Эвана Фергюсона, который в новом сезоне может занять место основного футболиста команды. Он уже забил несколько эффектных голов во время предсезонной подготовки. 

А вот Артем Довбик пропустил часть товарищеских матчей "Ромы" из-за травмы. Тренерский штаб не видит украинца главной ударной силой "волков". Спортивный директор итальянского клуба Фредерик Массара предложил известным европейским клубам трансфер Довбика. 

Названия этих команд не известны. "Рома" хочет получить за своего футболиста 38 млн евро. 

Напомним, президент футбольного клуба "Полтава" рассказал о случае, когда игроков команды забрали в ТЦК

Юлия Левченко стала няней для дочери Ирины Геращенко, которая напряженно работает в спортзале. 

Леннокс Льюис откровенно объяснил, почему считает Александра Усика великим чемпионом. 

спорт футбол Артем Довбик Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации