Украинец Бондарев установил невероятный рекорд в Формуле-4

Александр Бондарев за рулем своего болида. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Украинский спортсмен Александр Бондарев триумфально завершил один из итальянских этапов Формулы-4. Он последовательно выиграл квалификацию, а затем и основной заезд.

Пилот команды Према Рейсинг победил в напряженной борьбе с сильными конкурентами, сообщает портал Новини.LIVE.

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Александр Бондарев после победы. Фото: instagram.com/prema_team/

Как победил Бондарев

Украинец стартовал с первой позиции после того, как накануне выиграл квалификационный заезд. Он допустил несколько ошибок в начале гонки, несколько раз терял лидерство, но за несколько кругов до финиша исправился и занял первое место.

Кадры празднования после победы. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Бондарев завоевал не только первое место, но и 25 очков, которые помогут молодому дебютанту в дальнейшей борьбе за титул. Гимн Украины впервые за шесть последних лет прозвучал во время награждения одного из спортсменов в F-4.

"Слава Украине! Слава Героям", — написал после победы Бондарев на своей странице в социальной сети.

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