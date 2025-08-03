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Главная Спорт Бондарев принес Украине первую победу на Формуле-4

Бондарев принес Украине первую победу на Формуле-4

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 20:42
Украинец Бондарев установил невероятный рекорд в Формуле-4
Александр Бондарев за рулем своего болида. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Украинский спортсмен Александр Бондарев триумфально завершил один из итальянских этапов Формулы-4. Он последовательно выиграл квалификацию, а затем и основной заезд. 

Пилот команды Према Рейсинг победил в напряженной борьбе с сильными конкурентами, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Национальный гимн Украины прозвучал в Имоле, где 16-летний Александр Бондарев поднялся на верхнюю ступень пьедестала этапа Формулы-4. Молодой спортсмен оправдал прогнозы экспертов и не оставил шансов конкурентам. 

Александр Бондарев
Александр Бондарев после победы. Фото: instagram.com/prema_team/

Как победил Бондарев 

Украинец стартовал с первой позиции после того, как накануне выиграл квалификационный заезд. Он допустил несколько ошибок в начале гонки, несколько раз терял лидерство, но за несколько кругов до финиша исправился и занял первое место.  

Александр Бондарев
Кадры празднования после победы. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Бондарев завоевал не только первое место, но и 25 очков, которые помогут молодому дебютанту в дальнейшей борьбе за титул. Гимн Украины впервые за шесть последних лет прозвучал во время награждения одного из спортсменов в F-4.

"Слава Украине! Слава Героям", — написал после победы Бондарев на своей странице в социальной сети.  

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спорт гонки Александр Бондарев спортсмены Формула-4
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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