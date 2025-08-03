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Головна Спорт Бондарев приніс Україні першу перемогу на Формулі-4

Бондарев приніс Україні першу перемогу на Формулі-4

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 20:42
Українець Бондарев встановив неймовірний рекорд у Формулі-4
Олександр Бондарев за кермом свого боліда. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Український спортсмен Олександр Бондарев тріумфально завершив один з італійських етапів Формули-4. Він послідовно виграв кваліфікацію, а потім й основний заїзд.

Пілот команди Према Рейсинг переміг у напруженій боротьбі з сильними конкурентами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Александр Бондарев
Олександр Бондарев після перемоги. Фото: instagram.com/prema_team/

Як переміг Бондарев

Українець стартував з першої позиції після того, як напередодні виграв кваліфікаційний заїзд. Він припустився кількох помилок на початку перегонів, кілька разів втрачав лідерство, але за декілька кіл до фінішу виправився та посів перше місце.

Александр Бондарев
Кадри святкування після перемоги. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Бондарев виборов не тільки перше місце, а й 25 очок, які допоможуть молодому дебютанту в подальшій боротьбі за титул. Гімн України вперше за шість останніх років пролунав під час нагородження одного зі спортсменів у F-4.

"Слава Україні! Слава Героям", — написав після перемоги Бондарев на своїй сторінці в соціальній мережі.

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спорт перегони Олександр Бондарев спортсмени Формула-4
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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