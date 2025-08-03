Українець Бондарев встановив неймовірний рекорд у Формулі-4

Олександр Бондарев за кермом свого боліда. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Український спортсмен Олександр Бондарев тріумфально завершив один з італійських етапів Формули-4. Він послідовно виграв кваліфікацію, а потім й основний заїзд.

Пілот команди Према Рейсинг переміг у напруженій боротьбі з сильними конкурентами, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Національний гімн України пролунав в Імолі, де 16-річний Олександр Бондарев піднявся на верхню сходинку п'єдесталу етапу Формули-4. Молодий спортсмен виправдав прогнози експертів і не залишив шансів конкурентам.

Олександр Бондарев після перемоги. Фото: instagram.com/prema_team/

Як переміг Бондарев

Українець стартував з першої позиції після того, як напередодні виграв кваліфікаційний заїзд. Він припустився кількох помилок на початку перегонів, кілька разів втрачав лідерство, але за декілька кіл до фінішу виправився та посів перше місце.

Кадри святкування після перемоги. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Бондарев виборов не тільки перше місце, а й 25 очок, які допоможуть молодому дебютанту в подальшій боротьбі за титул. Гімн України вперше за шість останніх років пролунав під час нагородження одного зі спортсменів у F-4.

"Слава Україні! Слава Героям", — написав після перемоги Бондарев на своїй сторінці в соціальній мережі.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс уперше визнав, що Олександр Усик є одним із найкращих боксерів в історії.

Олександр Хижняк відсвяткував ювілей та назвав головну мету в спорті.

Трансфер Георгія Судакова з "Шахтаря" неминучий, відомий інсайдер назвав важливу причину.

"Рома" вже шукає потенційних покупців для Артема Довбика, який не входить у плани тренерського штабу команди.