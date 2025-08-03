ЧС зі стрибків у воду — Середа "сріблом" скрасив провал України

Олексій Середа під час стрибка. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Один із найперспективніших українських спортсменів Олексій Середа став срібним призером чемпіонату світу зі стрибків у воду. Він приніс збірній України єдину медаль на турнірі.

Середа встановив новий персональний рекорд на чемпіонатах світу, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Українець Олексій Середа взяв участь у фіналі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу, який відбувся в Сінгапурі. Спортсмен із Миколаєва завоював уже п'яту для себе медаль на етапах Кубка Світу. До цього в його активі вже було два других та два третіх місця.

Олексій Середа на п'єдесталі. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Як виступив Середа

Перший стрибок визначив 19-річного українця на дев'яте місце в загальному заліку. Другий стрибок був найскладнішим у технічному плані для Олексія. Він виявився успішним та дозволив Середі пробитися в четвірку. Після п'ятого стрибка стало очевидно, що українець зумів випередити багатьох суперників та фінішувати на другому місці.

Кубок Світу зі стрибків у воду. Чоловіки 10-метрова вишка:

Кассель Руссо (Австралія) — 534.80 бала Олексій Середа (Україна) — 515.20 Рандал Вальдес (Мексика) — 511.95.

Олексій Середа виконує технічний елемент. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Український спортсмен утретє за кар'єру набрав понад 500 балів за виступ. Його найкращим результатом залишаються 528.65 бала, що принесло Олексію третє місце у фіналі ЧС-2024.

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