ЧС зі стрибків у воду — Середа "сріблом" скрасив провал України

Середа приніс Україні єдину медаль на ЧС із плавання
Один із найперспективніших українських спортсменів Олексій Середа став срібним призером чемпіонату світу зі стрибків у воду. Він приніс збірній України єдину медаль на турнірі.
Середа встановив новий персональний рекорд на чемпіонатах світу, повідомляє портал "Суспільне Спорт".
Українець Олексій Середа взяв участь у фіналі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу, який відбувся в Сінгапурі. Спортсмен із Миколаєва завоював уже п'яту для себе медаль на етапах Кубка Світу. До цього в його активі вже було два других та два третіх місця.
Як виступив Середа
Перший стрибок визначив 19-річного українця на дев'яте місце в загальному заліку. Другий стрибок був найскладнішим у технічному плані для Олексія. Він виявився успішним та дозволив Середі пробитися в четвірку. Після п'ятого стрибка стало очевидно, що українець зумів випередити багатьох суперників та фінішувати на другому місці.
Кубок Світу зі стрибків у воду. Чоловіки 10-метрова вишка:
- Кассель Руссо (Австралія) — 534.80 бала
- Олексій Середа (Україна) — 515.20
- Рандал Вальдес (Мексика) — 511.95.
Український спортсмен утретє за кар'єру набрав понад 500 балів за виступ. Його найкращим результатом залишаються 528.65 бала, що принесло Олексію третє місце у фіналі ЧС-2024.
Нагадаємо, Леннокс Льюїс зробив важливу заяву про стиль бою українця Олександра Усика.
"Рома" готова продати Артема Довбика, клуб затвердив нову трансферну вартість гравця.
У Польщі зробили несподівану заяву про лідера донецького "Шахтаря" Георгія Судакова.
Олександр Хижняк пояснив, чому не збирається переходити в професійний бокс.
Читайте Новини.LIVE!