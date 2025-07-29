Середа та Гриценко втратили бронзу на Кубку Світу зі стрибків у воду

Марк Гриценко та Олексій Середа. Фото: Reuters

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко виступили у фіналі чемпіонату світу-2025 у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. За підсумками шести раундів українці посіли п'яте місце, показавши результат 391,23 бала.

Конкуренти українських спортсменів продемонстрували холоднокровність і припустилися менше помилок, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Як виступили Середа та Гриценко

Після двох перших стрибків (по 2.0 бала складності) дует йшов п'ятим. Потім була невдала спроба з 3.2 балами, яка відкинула Середу та Гриценка на сьому позицію. Але в наступних трьох раундах вони зуміли відігратися, отримавши 77.76, 67.71 та 81 бал відповідно.

Олексій Середа з тренером. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Підсумкова сума - 391.23 - дала змогу обійти низку конкурентів, але до бронзових призерів зі США не вистачило 19.47 бала. На тлі минулорічної бронзи й срібла-2023 цей результат став кроком назад, але все ще в п'ятірці найкращих дуетів світу.

Для української збірної це вже дев'яте поспіль потрапляння до фіналу в цій дисципліні. Пара Середа та Гриценко виступає разом порівняно недавно, але вже стала чемпіоном Європи й переможцем Суперфіналу Кубка світу цього сезону.

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