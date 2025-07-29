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Главная Спорт Середа и Гриценко повторили достижение на ЧМ по прыжкам в воду

Середа и Гриценко повторили достижение на ЧМ по прыжкам в воду

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 14:17
Середа и Гриценко упустили бронзу на Кубке Мира по прыжкам в воду
Марк Гриценко и Алексей Середа. Фото: Reuters

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко выступили в финале чемпионата мира-2025 в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. По итогам шести раундов украинцы заняли пятое место, показав результат 391,23 балла.

Конкуренты украинских спортсменов продемонстрировали хладнокровие и допустили меньше ошибок, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Как выступили Середа и Гриценко

После двух первых прыжков (по 2.0 балла сложности) дуэт шел пятым. Затем была неудачная попытка с 3.2 баллами, отбросившая Середу и Гриценко на седьмую позицию. Но в следующих трех раундах они сумели отыграться, получив 77.76, 67.71 и 81 балл соответственно.

Алексей Середа
Алексей Середа с тренером. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Итоговая сумма — 391.23 — позволила обойти ряд конкурентов, но до бронзовых призеров из США не хватило 19.47 балла. На фоне прошлогодней бронзы и серебра-2023 этот результат стал шагом назад, но все еще в пятерке лучших дуэтов мира.

Для украинской сборной это уже девятое подряд попадание в финал в этой дисциплине. Пара Середа и Гриценко выступает вместе сравнительно недавно, но уже стала чемпионом Европы и победителем Суперфинала Кубка мира в этом сезоне. 

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию разразился серьезный скандал из-за россиян. 

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спорт Алексей Середа прыжки в воду синхронные прыжки в воду Сборная Украины по прыжкам в воду
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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