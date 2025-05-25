Алексей Середа выиграл золото ЧЕ-2025 в прыжках с 10 метров

Алексей Середа на подиуме. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золотую медаль чемпионата Европы-2025, который продолжается в турецкой Анталии. Это уже третье "золото" сборной Украины на турнире — и первое в индивидуальных соревнованиях.

До этого украинцы дважды поднимались на высшую ступень пьедестала в синхронных дисциплинах, сообщает "Суспильне Спорт".

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Алексей Середа во время турнира. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Как Середа взял "золото" в прыжках с 10 метров

В финале мужских прыжков с 10-метровой вышки Середа начал с 11-го результата, но уже на втором прыжке получил 90.65 балла и поднялся на 4-е место. После третьего и четвертого прыжков он вышел в лидеры и сумел удержать первую позицию до конца.

В решающей попытке Алексей набрал 90.00 баллов, доведя итоговый результат до 468.65. Он уверенно обошёл немца Оли Рослера (439.45) и австрийца Антона Кнолла (423.35), занявших второе и третье места соответственно.

Таким образом, Середа стал трехкратным чемпионом Европы в рамках одного турнира. Всего у сборной Украины теперь три золотые награды, и команда продолжает борьбу за новые медали на первенстве континента.

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