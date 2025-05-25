Олексій Середа виграв золото ЧЄ-2025 у стрибках з 10 метрів

Олексій Середа на подіумі. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Український стрибун у воду Олексій Середа виборов золоту медаль чемпіонату Європи-2025, який триває в турецькій Анталії. Це вже третє "золото" збірної України на турнірі — і перше в індивідуальних змаганнях.

До цього українці двічі піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу в синхронних дисциплінах, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Спочатку нагороду найвищого ґатунку Україні приніс змішаний квартет: Ліскун, Байло, Болюх та Середа. Потім найкращими стали Бочек і Карнафель у синхронних стрибках із 3-метрового трампліна.

Олексій Середа під час турніру. Фото: instagram.com/oleksii_sereda_/

Як Середа взяв "золото" у стрибках із 10 метрів

У фіналі чоловічих стрибків з 10-метрової вишки Середа розпочав з 11-го результату, але вже на другому стрибку здобув 90.65 бала і піднявся на 4-те місце. Після третього і четвертого стрибків він вийшов у лідери та зумів утримати першу позицію до кінця.

У вирішальній спробі Олексій набрав 90.00 балів, довівши підсумковий результат до 468.65. Він упевнено обійшов німця Олі Рослера (439.45) та австрійця Антона Кнолла (423.35), які посіли друге та третє місця відповідно.

Таким чином, Середа став триразовим чемпіоном Європи в рамках одного турніру. Загалом у збірної України тепер три золоті нагороди, і команда продовжує боротьбу за нові медалі на першості континенту.

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