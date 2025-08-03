ЧМ по прыжкам в воду — Середа "серебром" скрасил провал Украины

Середа принес Украине единственную медаль на ЧМ по плаванию
Один из самых перспективных украинских спортсменов Алексей Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду. Он принес сборной Украины единственную медаль на турнире.
Середа установил новый персональный рекорд на чемпионатах мира, сообщает портал "Суспільне Спорт".
Украинец Алексей Середа принял участие в финале прыжков в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира, который прошел в Сингапуре. Спортсмен из Николаева завоевал уже пятую для себя медаль на этапах Кубка Мира. До этого в его активе уже было два вторых и два третьих места.
Как выступил Середа
Первый прыжок определил 19-летнего украинца на девятое место в общем зачете. Второй прыжок был самым сложным в техническом плане для Алексея. Он оказался успешен и позволил Середе пробиться в четверку. После пятого прыжка стало очевидно, что украинец сумел опередить многих соперников и финишировать на втором месте.
Кубок Мира по прыжкам в воду. Мужчины 10-метровая вышка:
- Кассель Руссо (Австралия) — 534.80 балла
- Алексей Середа (Украина) — 515.20
- Рандал Вальдес (Мексика) — 511.95.
Украинский спортсмен в третий раз за карьеру набрал более 500 баллов за выступление. Его лучшим результатом остаются 528.65 балла, что принесло Алексею третье место в финале ЧМ-2024.
Напомним, Леннокс Льюис сделал важное заявление о стиле боя украинца Александра Усика.
"Рома" готова продать Артема Довбика, клуб утвердил новую трансферную стоимость игрока.
В Польше сделали неожиданное заявление о лидере донецкого "Шахтера" Георгии Судакове.
Александр Хижняк объяснил, почему не собирается переходить в профессиональный бокс.
Читайте Новини.LIVE!