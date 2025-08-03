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Главная Спорт Середа принес Украине единственную медаль на ЧМ по плаванию

Середа принес Украине единственную медаль на ЧМ по плаванию

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 20:10
ЧМ по прыжкам в воду — Середа "серебром" скрасил провал Украины
Алексей Середа во время прыжка. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Один из самых перспективных украинских спортсменов Алексей Середа стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам в воду. Он принес сборной Украины единственную медаль на турнире. 

Середа установил новый персональный рекорд на чемпионатах мира, сообщает портал "Суспільне Спорт". 

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Украинец Алексей Середа принял участие в финале прыжков в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира, который прошел в Сингапуре. Спортсмен из Николаева завоевал уже пятую для себя медаль на этапах Кубка Мира. До этого в его активе уже было два вторых и два третьих места. 

Алексей Середа
Алексей Середа на пьедестале. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Как выступил Середа 

Первый прыжок определил 19-летнего украинца на девятое место в общем зачете. Второй прыжок был самым сложным в техническом плане для Алексея. Он оказался успешен и позволил Середе пробиться в четверку. После пятого прыжка стало очевидно, что украинец сумел опередить многих соперников и финишировать на втором месте. 

Кубок Мира по прыжкам в воду. Мужчины 10-метровая вышка: 

  1. Кассель Руссо (Австралия) — 534.80 балла
  2. Алексей Середа (Украина) — 515.20
  3. Рандал Вальдес (Мексика) — 511.95. 
Алексей Середа
Алексей Середа выполняет технический элемент. Фото: Reuters/Jeremy Lee

Украинский спортсмен в третий раз за карьеру набрал более 500 баллов за выступление. Его лучшим результатом остаются 528.65 балла, что принесло Алексею третье место в финале ЧМ-2024. 

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спорт Сингапур Водный спорт Алексей Середа прыжки в воду
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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